Ministerstvo práce a sociálních věcí nesmí uzavřít smlouvu na nový informační systém pro vyplácení dávek, který má podle plánu fungovat od roku 2021. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je pravomocné, uvedla v pátek jeho mluvčí Milena Marešová. Z rozhodnutí vyplývá, že ministerstvo transparentně nevysvětlilo vyřazení vítězné firmy DXC Technology z tendru kvůli nízké ceně, čímž porušilo zákon o zakázkách. Ministerstvo s tím nesouhlasí, odvoláním nechtělo ale případ dál protahovat. Výtky zohlední v zadávacím řízení.

Informační systém využívají úředníci u dávek v hmotné nouzi, příspěvků pro postižené, příspěvků na bydlení, rodičovské či pěstounských podpor. Celkem jich v listopadu vyplatili téměř 1,4 milionu. Dodavatele nového systému ministerstvo ani po dvou tendrech nemá. Už dvakrát muselo prodlužovat o dva roky smlouvu s dosavadní firmou OKSystem. Zatím je fungování zajištěno do začátku roku 2021. Roční prodloužení stojí půl miliardy. Mluvčí ministerstva před vánočními svátky sdělila, že resort plánuje vyhlásit zřejmě v březnu soutěž na firmu, která by provozovala a rozvíjela nynější systém od OKSystemu.

"Nepodáním rozkladu (odvolání proti rozhodnutí antimonopolního úřadu) ministerstvo ušetří čas, kdy není závislé na běžících blokačních lhůtách a může v dalším postupu v zadávacím řízení zohlednit orgánem dohledu tvrzené nedostatky odůvodnění vyloučení," uvedla v pátek Křupková. Podle ní se ministerstvo se závěry ÚOHS "zásadně neztotožňuje", odvolání by ale další postup oddálilo. Při potvrzení rozhodnutí by to trvalo nejméně tři měsíce, při jeho zrušení by se "proces zadání veřejné zakázky" zdržel o minimálně pět měsíců, dodala mluvčí. Podle vyjádření ministerstva ÚOHS jeho odůvodnění neposoudil a bránil mu hodnotit, zda je dodavatelova nízká cena relevantní.

Ministerstvo poprvé tendr na nový systém vyplácení dávek vyhlásilo před koncem roku 2014 a stanovilo cenu 616 milionů korun. Vybralo tehdy dosavadní firmu OKSystem. Od smlouvy pak ale odstoupilo. OKSystem se brání žalobou. Druhou soutěž resort vyhlásil v roce 2017. Zakázku se zadávací cenou 270 milionů bez DPH přidělil předloni firmě DXC Technology. Po stížnosti neúspěšného uchazeče OKSystemu, který nabízel cenu 824 milionů, antimonopolní úřad nařídil přezkum. Po něm ministerstvo vítěze kvůli nízké ceně vyřadilo.

DXC Technology se pak obrátila na ÚOHS. Ve své námitce uvedla, že ministerstvo na její argumenty nebralo ohled, snaží se vrátit k dohodě z první soutěže a na dalších pět let se "zaručí exkluzivita stávajícímu dodavateli". Společnost poukázala na to, že nahrazení novým jednotným systémem by mohlo stát méně než třetinu nynějších provozních nákladů.

Systém pro výplatu dávek je součástí připravovaného jednotného resortního informačního systému. Původně měl fungovat od roku 2017 a stát kolem 1,5 miliardy korun. Podle nového harmonogramu by měl být plně v provozu od roku 2021.

Náměstek ministerstva Jan Baláč loni v září poslancům sněmovního sociálního výboru řekl, že jsou tři cesty. Vedle výběrového řízení na nového provozovatele nynějšího systému je to vyřešení druhého tendru, pokračování prvního tendru a smír s OKSystemem. Žádná z variant ale není bez komplikací a případných dalších průtahů, dodal.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) se nechtěla k postupu vyjadřovat. "Prověřujeme v návaznosti na rozhodnutí ÚOHS všechny možné scénáře řešení. Nebudu je blíže komentovat, protože to není uzavřená situace. O dalším postupu bude ministerstvo v momentě, kdy to bude možné, velmi podrobně informovat," řekla Maláčová. Situací by se mohl znovu zabývat i sněmovní sociální výbor, který zasedne 9. ledna.