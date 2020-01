Státní zástupce Jaroslav Šaroch nebude znovu žádat sněmovnu o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Pro ČTK to sdělil mluvčí pražských státních zástupců Aleš Cimbala. Podle Šarocha se proti Babišovi stále vede stejné trestní stíhání, ke kterému již byl vydán. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman loni v prosinci rozhodl, že stíhání Babiše a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové bude pokračovat. Zároveň však potvrdil zastavení stíhání Babišových rodinných příslušníků.



Zeman v prosinci uvedl, že Šaroch musí vyřešit otázku, zda je nutné znovu žádat o Babišovo opětovné vydání. "Dozorový státní zástupce neshledává důvody pro repetitivní žádost, neboť je nadále vedeno stejné trestní stíhání, k němuž byl obviněný vydán," sdělil v pátek bez dalších podrobností Cimbala.

Zeman o pokračování stíhání rozhodl po přezkoumání zhruba šedesáti svazků spisu kauzy, které mu poslal pražský žalobce Jaroslav Šaroch. Ten dozoroval vyšetřování podezření z padesátimilionového dotačního podvodu pro Farmu Čapí hnízdo více než 3,5 roku a v září všechna obvinění zrušil. S tím, že jednání Babiše a ostatních bylo sice účelové, aby farma získala dotaci, ale nebylo trestné.

Podle Zemana měl však v případě pre­miéra a Mayerové, která za farmu o dotaci žádala, takový závěr řadu nedostatků. "Jedná se o nesprávné hodnocení důkazů. Je to například otázka propojenosti podniků, dále neúplné hodnocení evropské legislativy a navazující judikatury a také otázka míry zavinění některých obviněných," vyjmenoval nejvyšší žalobce, čím se má Šaroch znovu zabývat.

Policie i Šaroch musí respektovat Zemanův právní názor, podle nějž je mimo jiné nutné důkladněji vyhodnotit evropskou legislativu a navazující judikaturu, stejně jako otázku zavinění Babiše a Mayerové, která podepsala žádost o dotaci pro Farmu Čapí hnízdo.

Zeman zároveň definitivně zastavil stíhání Babišovy manželky Moniky, dcery Adriany Bobekové, švagra Martina Herodese a bývalého člena společnosti Farma Čapí hnízdo Josefa Nenadála. Pavel Zeman řekl, že se u nich nepodařilo prokázat zavinění. Zvlášť stíhá policie ještě Babišova syna Andreje, policie u něj navrhla stíhání také zastavit. O návrhu Šaroch zatím nerozhodl.

Podstatou případu je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů. Babiš dlouhodobě obvinění odmítá.

Problematikou toho, zda bude nutné Babiše vydat, se v prosinci zabývali právníci. Bývalý státní zástupce Jan Vučka v prosinci pro DVTV uvedl, že bude nutné znovu požádat o vydání premiéra ke stíhání, protože došlo k jeho přerušení. Jan Kudrna, odborný asistent katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy naopak uvedl, že není zcela nepochybné, že by bylo na základě rozhodnutí Pavla Zemana možné pokračovat v popisovaném trestním stíhání předsedy vlády bez nového souhlasu Poslanecké sněmovny.