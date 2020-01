Internetový prodejce potravin Košík.cz začíná nabízet minerální vody v zálohovaných plastových lahvích. Zatím jde o pilotní projekt, v portfoliu bude mít i nadále nezálohované produkty. Spolu s výrobcem Mattoni 1873 slibuje, že lahev se zálohou se následně znovu zpracuje na další PET lahev, dá se takto použít až zhruba padesátkrát. V pondělí to zástupci společností řekli novinářům. Pro vrácení tříkorunové zálohy, za kterou načte firma kredity zákazníkům, je třeba lahev nemačkat, nechat na ní původní etiketu a víčko a dát ji kurýrovi.

Mattoni se snaží v Česku zavést systém zálohovaných plastů. Nyní vytvořila edici lahví z 80procentního recyklovaného PET, kterou bude nabízet právě u tohoto prodejce. Firma také sjednotila pro snazší recyklaci barvy lahví na světle zelenou. Mluvčí Mattoni Andrea Brožová nechtěla financování pilotního projektu komentovat s tím, že obě firmy z něj mají benefity. "Nějaké náklady jsou s tím spojené, ale není to tak strašné," řekl generální ředitel Košík.cz Tomáš Jeřábek. Podle něj by stejně kurýr na danou adresu musel přijet, kdyby šlo o plošný systém, bylo by to však podle něj náročnější. Firma by chtěla, aby se v rámci projektu vrátilo 90 procent zálohovaných lahví.

Snahu o použití vratných obalů má také konkurenční Rohlík.cz. "V současné době takto pravidelně nakupuje více než deset procent našich zákazníků. Každý měsíc pozorujeme nárůst kolem 25 procent nových zákazníků, kteří Otoč obal alespoň jednou vyzkouší. Největší zájem je o mléko, bílé jogurty, tvaroh, kefír," sdělil ředitel společnosti Olin Novák. Ze sypaných produktů se pak podle něj ve vratných nádobách nejvíce prodává třtinový cukr, mouka, luštěniny, zvířecí sušenky a z drogerie pak gely.

Podle nové odpadové legislativy, kterou loni schválila vláda, se s plošným zálohovým systémem v Česku nepočítá.