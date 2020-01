Vysílání v celé České republice postupně přechází na novou vysílací frekvenci. Již v listopadu začala s přechodem na standard digitálního televizního vysílání DVB-T2 Česká televize, ve středu měly na nový signál v Praze a Středočeském kraji přejít také komerční televizní stanice. Kvůli nedostatku techniků, kteří mají na starosti ladění společných antén v panelových bytech, však hrozilo, že se lidé až na několik týdnů ocitnou bez kanálů, jako je Nova či Prima. Úplný přechod na DVB-T2 se tak odkládá až na konec ledna. Se zprávou přišel deník Právo.

"Přechodové sítě budou v provozu déle, než měly původně být, aby měli lidé čas na přeladění," řekla pro deník Právo mluvčí radiokomunikací Petra Miterová. Nový plán počítá s tím, že komerční stanice definitivně přejdou na novou frekvenci až na konci ledna.

"Je to změna. Ze středy na čtvrtek dojde k nastavení nových kanálů, v nichž budou od 1. února vysílat všechny komerční televize. Od 8. ledna do 1. února poběží tyto kanály s přechodovými kanály souběžně," doplnil obchodní manažer společnosti PROMSAT CZ Václav Bílek. V praxi to znamená, že je lidé, kteří svůj set-top box či televizi dosud nepřeladili na přechodnou frekvenci, tak musí učinit nejpozději ve čtvrtek pomocí automatického ladění.

Momentálně se také zvažuje možné odložení přechodu na DVB-T2 i v dalších krajích, kde mají komerční stanice na nový signál začít přecházet v únoru. Podle Miterové ale zatím rozhodnuto není.

Původně mělo dojít k vypnutí stávajících kmitočtů u vysílače Žižkov už ve středu a u vysílače Cukrák 15. ledna. Technici by však pravděpodobně do té doby nestačili přeladit všechny společné antény, protože kvůli jejich nedostatku na jejich služby hrozí dlouhá čekací lhůta. Podle Bílka by i přes odklad lidé s objednáním technika neměli otálet. Doplňuje také, že po přeladění společných antén je nutné přeladit také jednotlivá zařízení. Ta musí podporovat funkci DVB-T2.

Lidé tak si musí ověřit, zda jejich televize či set-top box funkci podporuje, nebo si pořídit zařízení nové (kompletní návod jak, najdete zde). O ty byl zájem již loni a nepolevil ani začátkem letošního roku. "Za první lednový týden vzrostly prodeje televizorů o více než 40 procent a set-top boxů o 500 procent," uvedla mluvčí portálu Mall.cz Pavla Hobíková. Set-top boxy lidé podle ní kupují často na chalupy či domů do ložnic, kam nechtějí pořizovat nový televizor.

Přechod na nový vysílací standard DVB-T2 je nezbytný kvůli celoevropské potřebě uvolnit dosud využívané pásmo 700 MHz pro rychlé mobilní sítě 5G. DVB-T2 využívá pro šíření signálu menší rozsah spektra a umožňuje kvalitnější šíření TV signálu.