Poblíž stanice metra Opatov vyroste nová čtvrť s více než 400 byty, kancelářemi, parkem nebo náměstím. Plán na proměnu Opatova představila ve čtvrtek developerská společnost Finep, která bude na projektu spolupracovat s firmou Starochodovská. Přeměna v současnosti nevyužívaného pozemku o velikosti 68 tisíc metrů čtverečních vyjde odhadem na pět miliard korun a Finep ji hodlá financovat z vlastních zdrojů nebo pomocí bankovních úvěrů.

"Jde o brownfield západně od Chilské ulice, který vznikl vyvážkou při stavbě metra. Dodnes tam najdete bahnité silnice. Myslíme si, že místo zaslouží zásadní změnu," prohlásil generální ředitel Finepu Tomáš Pardubický.

Projekt vznikal na základě územní studie vypracované na zakázku pražského magistrátu. Finep proto věří, že povolovací řízení bude rychlejší a skončí již letos. Stavět by chtěl začít příští rok, úplné dokončení je v plánu v roce 2026. Autorem návrhu Nového Opatova, jak developer čtvrť nazývá, je Studio acht pod vedením architekta Václava Hlaváčka.

Developer by chtěl na Novém Opatově postavit 414 bytů určených k osobnímu a družstevnímu vlastnictví nebo k nájmu a téměř 35 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch. Kromě tradičních kanceláří budou na místě také sdílené pracovní prostory. Další část území zaberou obchody, restaurace, kavárny a další služby.

"Chceme podporovat komunitní život v místě. Na začátku jsme schopni dostat do lokality první obchody. Dále už je na místních, jaké služby budou preferovat. Na Opatově by se mohlo například pořádat veřejné bruslení nebo koncerty. To vše nyní Praze 11 chybí," řekl Pardubický.

Středobodem Nového Opatova má být náměstí o rozloze tří tisíc metrů čtverečních přiléhající k metru, autobusům a plánované tramvajové trati.

Finep do konceptu zahrnul i změny v dopravě. S pražským dopravním podnikem jedná o zřízení výtahů ke stanici metra. Chystá se vybudovat nové cyklostezky napojené na již existující síť. Vzniknout by mělo takřka 1400 parkovacích míst, které chce developer co nejvíce dostat pod zem. Také parkování by mohlo být částečně sdílené. V době, kdy místa nebudou využívat zaměstnanci firem, budou volná pro obyvatele.

Územní studie vznikala dva roky a Finep na ní spolupracoval mimo jiné s městskou částí Praha 11. Právě ta prosadila, aby projekt kladl velký důraz na klimatické změny. Více než polovinu plochy Nového Opatova tak bude tvořit zeleň. Vzniknout má například rozlehlý park osázený lípami, borovicemi, smrky nebo modříny.

"Celkem jsme se rozhodli vysadit více než 400 stromů. Zeleň bude propojena s loukami, travnatými plochami," popisuje Pardubický. Zelených ploch má být přes 37 tisíc metrů čtverečních. Při stavbě domů počítá firma i s takzvanými zelenými střechami, které jsou osázené rostlinami. Ty přispívají například k ochlazování budovy nebo k lepšímu zadržování dešťové vody. Podle Pardubického je čtvrť navržena tak, aby v místě zůstávaly až dvě třetiny spadlé dešťové vody. Ta bude následně využita pro zalévání či zvlhčení a ochlazení vzduchu v lokalitě.

Společnost Finep působí na českém trhu od roku 1995, postupně rozšířila své aktivity na Slovensko a do Mongolska. Zhruba 60 procent podnikání zabírá stavba a prodej bytů v Praze, necelou pětinu stavba kanceláří v hlavním městě.

Nová čtvrť bude zahrnovat byty, kanceláře, obchodní plochy a veřejná prostranství. Foto: Finep