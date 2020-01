Dělala jsem jen svou odbornou práci, o nic okolo jsem se nezajímala, vysvětluje poslankyně hnutí ANO a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková, která čelí kritice, že před listopadem 1989, kdy pracovala ve Výzkumném ústavu kriminologickém, hájila zákony, které byly používané k šikaně odpůrců režimu. A to v článku, který vyšel v časopise Prokurátor v roce 1979 a upozornil na něj server Info.cz.

Podle svých slov jen analyzovala dopady obecného zákona o ochranném dohledu, který se týkal kriminálních recidivistů. To, že byl následně zneužíván proti disidentům, prý nemohla vědět. Poslankyně, která je po odcházející Anně Šabatové nominovaná prezidentem na post ochránkyně pro lidská práva – neboli ombudsmana – bagatelizuje i spolupráci s bývalým prokurátorem politických procesů padesátých let Josefem Urválkem, který je spolu s ní pod prací podepsán. "Skoro jsem ho neznala, navíc je to jen moje práce, pod kterou se sám připodepsal," hájí se. V pátečním pořadu Události komentáře na ČT 1 ale nicméně oznámila, že kandidaturu na post ombudsmanky odmítne.