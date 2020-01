Piráti si v sobotu zvolí na jednání celostátního fóra v Ostravě nové vedení. Předsednickou funkci obhajuje Ivan Bartoš, kromě něj kandidují místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík. Piráti také představí lídry krajských kandidátek a kandidáty do Senátu, zabývat se budou i návrhem na změnu stanov. Jednání potrvá do neděle, kdy se Piráti budou věnovat zejména workshopům.

Bartoš ve své kandidátském projevu uvedl, že by si v podzimních krajských volbách přál alespoň desetinásobný zisk mandátů proti nynějším devíti krajským zastupitelům. V minulých krajských volbách Piráti získali devět krajských zastupitelů. "Já si myslím, že bychom to v těch krajských volbách měli zdesetinásobit, to znamená mířit k hranici 100 krajských zastupitelů," prohlásil.

Za jasný cíl nového předsednictva považuje dostat Pirátskou stranu do vlády po sněmovních volbách, které by se měly konat příští rok na podzim. "My v těch volbách chceme uspět a v souladu se schválenou strategií být ve vládě, v budoucí vládě této země. Je to jasný cíl podílet se na exekutivě," řekl Bartoš.

V projevu rovněž zdůraznil nutnost pokračovat ve sněmovně v roli konstruktivní opozice, ale poukazoval i na potřebu zaměřit se na zvyšování kompetencí členů strany.

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík chce přitáhnout pozornost Pirátů na ekonomiku, ekologii, sociální oblast a vzdělávání. Jeho protikandidát, místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal chce zapojit více členů do řízení strany.

Ferjenčík chce, aby se Piráti zaměřili na pět oblastí, které považuje pro budoucnost země za zásadní. Jde o fungování hospodářství a daňového systému, o zajištění udržitelnosti sociálního systému, o modernizaci školství, o záchranu zdravotnictví a o řešení úzce propojených problémů narůstajícího sucha, umírajících lesů, znečištění, ale i budoucnosti energetiky.

Je podle něj například potřeba snížit daně všem zaměstnancům, více zdanit těžbu, legalizovat konopí, zaměřit se na daňovou optimalizaci největších korporací.

Pikal řekl, že když vstupoval k Pirátům, bylo jich necelých 200. Teď jich je přes 1000, ale pořád je to málo, protože pořád je co zlepšovat. "Potřebujeme více aktivních lidí, lidí činorodých, lidí, kteří se chtějí zapojit, chtějí věci zlepšovat. A potřebujeme, aby přicházeli a setkávali se se stejnými hodnotami, na kterých jsme do této velikosti vyrostli - transparenci, přehlednosti, otevřené diskusi a možností se jednoduše zapojit," řekl Pikal.

Bartoš byl předsedou strany mezi říjnem 2009 a červnem 2013, následně krátce mezi zářím 2013 a červnem 2014 a poté od dubna 2016. Také Pikal a Ferjenčík už v minulosti byli ve vedení strany - Pikal byl v letech 2014 až 2017 prvním místopředsedou, Ferjenčík zastával funkci místopředsedy v letech 2010 až 2014.

Na místopředsedy Pirátů kandiduje celkem deset členů včetně tří aspirantů na post šéfa strany. Ze současných místopředsedů se o post znovu ucházejí Olga Richterová a Radek Holomčík. Z poslanců chce ve vedení strany usednout též Jan Lipavský. Na pozici aspirují také europoslankyně Markéta Gregorová, náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová, zastupitel městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Martin Kučera a člen technického odboru Pirátů Jan Bednařík. Republikové předsednictvo podle stranických stanov sestává z předsedy a čtyř místopředsedů.

Na zasedání fóra budou blíže představeni lídři kandidátek pro letošní krajské volby a kandidáti do Senátu. Straníci se budou zabývat také změnou stanov, kterou chtějí zjednodušit vylučování členů strany, kteří neplatí členské příspěvky. Dosud za to Pirátům hrozí jen pozastavení členství, nově by jim členství automaticky zanikalo rok poté, co bylo pozastaveno.