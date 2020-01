Kvůli neshodám a protichůdným postojům mezi ministerstvy zemědělství a životního prostředí stát nedostatečně bojuje s problémy, které přináší klimatické změny, tvrdí zástupci Starostů. Naopak podle nich dochází k tomu, že dotace jednoho úřadu potíže prohlubují, zatímco to druhé se to pak snaží napravit. "Ve výsledku tak trpí příroda, jsou poškozovány zdroje a ještě ke všemu to stojí hrozně peněz," zlobí se poslanec Jan Farský (STAN).