Růst důchodů bude pokračovat nezávisle na ekonomické situaci země a v roce 2021 dosáhnou v průměru 15 tisíc korun. V pořadu Partie na televizi Prima to v neděli řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Odmítl také tvrzení, že českému důchodovému účtu hrozí propad kvůli odchodu silných ročníků do penze v příštích deseti až 20 letech. Podle něj se tento pokles nahradí vyššími sociálními odvody ze stoupajících mezd. Babišovy výroky kritizovali představitelé ODS a TOP 09.

"Důchody budou nadále růst. Není důvod k obavě, že by nerostly. Myslím že to bude víc než 15 tisíc průměr v roce 2021," řekl. Doplnil, že vláda hodlá zakotvit další zvyšování důchodů i do rozpočtových rámců na následující roky po skončení funkčního období Sněmovny. Letos se důchody v průměru zvýšily o 900 korun, tedy o 151 korun nad zákonem stanovenou valorizaci. Průměrný důchod by tak měl činit 14 326 korun.

Podle Babiše není důvod obávat se toho, že by v budoucnu peníze na důchody státu chyběly. "Tím, že navyšujeme mzdy, máme vyšší odvody sociálního pojištění. Proto nejsou žádné obavy," řekl. Odmítl varování ekonomů, že kvůli odchodu silných populačních ročníků do penze bude v budoucnu nutné počítat s propadem státních příjmů. "Co ekonomové vědí o tom, co bude v roce 2030? Kdo bude u vlády?" řekl.

"Andrej Babiš měl na rovinu říci, že žádná důchodová reforma s jeho vládou nebude, a vyzvat pracující občany, aby si na penzi raději o to více šetřili sami. Absurdním tvrzením, že navzdory demografickému trendu a nečinnosti vlády bude na důchody vždy, si dělá z lidí blázny," reagoval na twitteru poslanec Jan Skopeček (ODS).

K navrhované důchodové reformě, jejíž varianty představila tento týden ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), se Babiš vyjadřovat nechtěl. Řekl, že podrobnosti zatím nezná, dozví se je až na úterním jednání koaliční rady. Odmítl komentovat i vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), která mluvila skepticky o tom, že by se důchodovou reformu podařilo prosadit před koncem funkčního období Sněmovny příští rok na podzim.

Premiér uvedl, že pokud se mluví o důchodové reformě, je nutné hledat konsenzus všech sněmovních stran a zároveň vyřešit příjmovou i výdajovou stránku reformy. Znovu přitom odmítl návrh ČSSD, aby se kvůli financování reformy zavedla sektorová bankovní daň.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek kritizoval Babiše za výrok, že neví, co je důchodová reforma a že se stará jen o zvyšování důchodů. "Důchodová reforma, Andreji Babiši, je zásadní změna současného systému nezbytná k tomu, aby byly důchody dlouhodobě udržitelné. Jinak těžce odskáčou všichni, ti nejslabší nejvíc," uvedl na twitteru.

Babiš také uvedl, že bez ohledu na hospodářský vývoj země zůstanou zachovány nynější slevy na jízdné pro studenty a seniory.