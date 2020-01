Spotřebitelské ceny v Česku loni v průměru stouply o 2,8 procenta. Byla to druhá nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních 11 let. Vyšší byla pouze v roce 2012, a to 3,3 procenta. Uvedl to v pondělí Český statistický úřad. Ceny zboží loni úhrnem vzrostly o 2,3 procenta, ceny služeb stouply o 3,7 procenta.

"Na zvyšování cenového růstu měly největší vliv ceny za bydlení," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Na zvyšování inflace působilo rovněž zdražování potravin a nealkoholických nápojů. V menší míře rostly ceny stravování a ubytování. Naopak ke snižování inflace přispíval vývoj cen oděvů a obuvi.

Nejnižší meziroční růst loni zaznamenaly spotřebitelské ceny v prvním čtvrtletí, a to o 2,7 procenta. V ostatních čtvrtletích byl růst mírně rychlejší. Ve druhém a třetím čtvrtletí ceny stouply shodně o 2,8 procenta, v posledním kvartále loňského roku zrychlila inflace na tři procenta.

V samotném prosinci loňského roku spotřebitelské ceny stouply meziročně o 3,2 procenta, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v listopadu a o 0,3 procentního bodu více než odhadovala ve své prognóze Česká národní banka. Proti listopadu ceny vzrostly o 0,2 procenta.

I na prosincové zvyšování cenové hladiny měly největší vliv rostoucí ceny bydlení. Více peněz spotřebitelé zaplatili i za některé potraviny. Například ceny vepřového masa stouply meziročně o 17,4 procenta, cukr zdražil o 17,9 procenta a cena uzeniny stoupla o 9,7 procenta.

ČSÚ v pondělí zveřejnil rovněž ceny zahraničního obchodu ČR za loňský listopad. Ceny vyvážených surovin a zboží v tento měsíc meziročně klesly o 1,8 procenta a ceny dovážených o 2,2 procenta. Meziměsíčně byly vývozní ceny nižší o 0,6 procenta a dovozní o 0,2 procenta.

V listopadu loňského roku pak šla z potravin nahoru o 23,5 procenta cena brambor. Stoupla i cena mouky či ovoce.

Za kolik Češi bydlí

Ceny bydlení v Česku v posledních čtyřech letech dramaticky rostly. Zdražení se počítalo na desítky procent ročně. Například v Praze cena nových bytů od roku 2015 stoupla o více než 90 procent, tedy téměř na dvojnásobek. Aktuálně se prodávají za více než 110 tisíc korun za metr čtvereční. Jen o málo pomalejším tempem zdražovaly starší nemovitosti, uvedl na konci roku týdeník Ekonom.

Zdražování vévodila Praha, vývoj cen bytů v regionech byl nicméně také dramatický. Například v Jihlavě činil podle statistik společnosti Reality Mix nárůst průměrné ceny starších i nových bytů od roku 2015 do letoška více než 86 procent. O 70 procent zdražilo bydlení v Olomouci, zhruba o dvě třetiny pak v Liberci, Pardubicích nebo Ostravě. Vůbec nejmenší růst cen vykázaly Karlovy Vary, kde se cena za poslední čtyři roky zvýšila jen přibližně o 12 procent.

Letošní údaje nicméně naznačují, že v řadě oblastí už ceny v podstatě stagnovaly, či dokonce mírně klesly. Konkrétně ve Zlíně se podle statistik poradenské společnosti Deloitte byty prodávaly v průměru o čtyři procenta levněji než loni. Jen nepatrné meziroční zdražení se pak odehrálo v Hradci Králové (0,9 procenta), Karlových Varech (2,2 procenta), Jihlavě (3,3 procenta) a Liberci (3,5 procenta). Největší zdražení − více než o pětinu − zaznamenal realitní trh v Českých Budějovicích.

Ceny bytů se tak v Česku dostaly na nejvyšší historické úrovně a mnoho lidí kvůli regulaci hypoték na vlastní bydlení už nedosáhne.