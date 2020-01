Izraelská firma SuperCom nedodala objednanou novou sadu 120 elektronických náramků pro odsouzené. Podle Probační a mediační služby (PMS) kvůli tomu hrozí přechodné omezení monitoringu a jeho nahrazení namátkovými kontrolami probačních úředníků. V úterý o tom informoval mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka a dodal, že PMS se již připravuje i na variantu vypsání nové veřejné soutěže.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) označila chování dodavatele za nezodpovědné s tím, že veřejnost může ztratit důvěru v elektronickou kontrolu trestu domácího vězení. Dodavatel podle ní velmi ztížil situaci celého projektu.

Firma SuperCom má s PMS smlouvu do roku 2024. Nové náramky v počtu 120 kusů s příslušenstvím měla dodat loni v říjnu. "Tato objednávka i přes intenzivní snahu Probační a mediační služby zatím nebyla dodána, čímž dodavatel porušil smluvní podmínky. Ačkoli je dodavateli známa skutečnost, že snižující se počet použitelných zařízení může v případě jejich nedostatku ohrozit provoz elektronického monitorovacího systému v ČR, neučinil prozatím potřebnou

nápravu a nereaguje na výzvy ani přes urgence," uvedlo ministerstvo.

Elektronické náramky jsou v provozu od září 2018. Vedle domácích vězňů hlídají také některé vězně podmíněně propuštěné na svobodu. U některých obviněných také nahrazují pobyt ve vazební cele. Probační služba problém podle ministerstva "intenzivně řeší", aby co nejúčinněji zajistila další fungování monitorovacího systému.

Ministerstvo připomnělo, že smluvní podmínky umožňují uplatnit proti dodavateli sankce, pokud řádně a včas neplní svoje závazky. "Jde například o použití garance bankovní záruky a odstoupení od smlouvy. Pokud k těmto krokům bude PMS nucena přistoupit, aby byly chráněny zájmy státu a předešlo se růstu majetkových škod, dojde k vyhlášení nové veřejné soutěže dříve než v původně plánovaném termínu," napsal úřad.

Vybrat dodavatele technologie trvalo státu osm let. Podařilo se to za ministra Roberta Pelikána (ANO), který zvolil formu soutěžního dialogu poté, co pět předchozích tendrů skončilo neúspěšně.

Za prvních 280 zařízení včetně softwaru zaplatilo ministerstvo firmě SuperCom 15,6 milionu korun.

Na počátku loňského roku náramky aktivně hlídaly současně 91 lidí, počátkem roku letošního to bylo 162. PMS v říjnu uváděla, že má stále k dispozici 280 zařízení a že se jejich počet v dohledné době navýší na čtyři stovky.

Náramky doposud nosili zejména pachatelé maření výkonu úředního rozhodnutí, dále pachatelé krádeží a ohrožení pod vlivem návykové látky a také neplatiči výživného. Zařízení ale monitorují i výtržníky nebo podvodníky. Stanovené podmínky dohledu závažně porušilo zhruba deset procent monitorovaných. Jednou z výhod náramků je to, že odsouzený či obviněný člověk může přes den chodit do práce. Volný čas musí trávit ve svém bydlišti.