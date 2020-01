Česká republika by mohla do několika let vyslat do vesmíru vlastní družice. Pracovaly by ve prospěch aliančního satelitního centra SATCEN ČR, které provozuje česká tajná služba Vojenské zpravodajství (VZ). Za úkol má vyhodnocovat pro NATO, ale i pro českou armádu a české instituce snímky a data z vesmíru či letadel. V rámci projektu národní družicové technologie se počítá s vysláním více družic větší velikosti, řekla mluvčí VZ Alžběta Riethofová.

Plnou operační činnost satelitního centra SATCEN ČR zahájilo Vojenské zpravodajství od začátku letošního roku. Na jeho vybudování ministerstvo obrany vynaložilo stamiliony korun. Vzhledem k tomu, že projekt spadá pod tajnou službu, příliš podrobností se nezveřejňuje.

Centrum má vyhodnocovat například zpravodajské snímky z družic či z letadel. Zřízeno bylo v rámci českého závazku v Severoatlantické alianci. Experti v něm na základě získaných dat poskytují informace třeba vojákům v misích, ale i českým úřadům. Armáda tak může například prověřit bezpečnost cest, po kterých by se měli vojáci v cizím prostředí vydat, nebo analyzovat pohyb protivníka. Data mohou být využita i při osvobozování rukojmích.

Hasiči získají informace o požárech, o rozsahu povodní či o chemických haváriích. Informace mohou sloužit i pro lesníky nebo zemědělce při sledování polí a lesů.

Právě v souvislosti se SATCEN Vojenské zpravodajství plánuje do budoucna projekt národní družicové technologie, ale také využívání umělé inteligence nebo projekt STRATOM (stratosférický obrazový systém), který by zajistil průzkumné obrazové informace z českého území.

Pořízení vlastní národní družicové technologie je plánováno pod projektem nazvaným GOLEM (globální orbitální elektrooptický systém). Realizován by mohl být do roku 2024. Riethofová řekla, že projekt národní družicové technologie počítá s vývojem a výrobou více družic větší velikosti. Zapojen do něj bude český obranný průmysl, univerzity a specializované technologické společnosti. "Projekt by zajistil absolutní datovou nezávislost České republiky, což může být důležité například při výjimečných stavech," poznamenala.

Zpravodajci v současné době mohou využívat pro získání potřebných snímků databáze nebo spojenecká, ale i komerční zařízení. Národní družice by jim umožnily získat nezávislost, protože by mohly pořizovat potřebná data kdykoli. K dispozici by tak měli celý řetězec kosmického obrazového průzkumu.

Vojenské zpravodajství také počítá s tím, že v rámci SATCEN začne využívat i umělou inteligenci. Vyvíjí proto projekt MODES. "Což je modulární expertní systém využívající strojové učení, jehož schopnostmi bude automatická detekce, extrakce a identifikace zájmových objektů (například vojenské techniky) na družicových snímcích," uvedla mluvčí. Dodala, že projekt se vyvíjí v rámci českého výzkumu a vývoje za účasti českých společností.

SATCEN podporuje alianční partnery, českou armádu i státní úřady či integrovaný záchranný systém. "Díky této nové schopnosti, kterou přispíváme do kolektivní obrany, zvyšujeme kredit ČR v alianci a potvrzujeme naše spojenecké závazky," uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Centrum začalo VZ podle svého ředitele Jana Berouna budovat v roce 2018. "Díky naší historické zkušenosti s obrazovým zpravodajstvím a odborníkům, které máme, je dnes plně funkční a plní své úkoly, které přispívají k bezpečnosti naší země a našich spojenců," uvedl.

Ředitel SATCEN ČR Ladislav Stahl uvedl, že technologicky a svými schopnostmi patří centrum mezi světovou špičku. "Velmi mě překvapil zájem mladých lidí o pracovní uplatnění v satelitním centru, zejména pak jejich motivace vycházející nejenom z odborného hlediska, ale i zájmu podílet se na zajištění bezpečnosti naší republiky," podotkl.