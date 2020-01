Volby za socialismu jsou nesrovnatelně demokratičtější než jakékoliv volby v podmínkách buržoazní společnosti. Tak zní jedna z vět, kterou do útlé publikace Občan a volby z roku 1986 napsal současný kandidát na ombudsmana a bývalý zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček.

Dnes - po více než třiceti letech - Křeček tvrdí, že takových textů za komunismu vznikala spousta a že jde o nesmysly, které s jeho kandidaturou na pozici veřejného ochránce práv nijak nesouvisí. Kolik takových publikaci napsal, si prý nepamatuje.

"Na odvahu před pětatřiceti lety se zeptejte lidí, kteří v té době žili. Důležitá je odvaha dnes. Bojovat se státem a říkat nekonformní názory, k tomu dnes není potřeba odvahy? Podívejte se, jak se na mě vrháte jen proto, že říkám nekonformní názory,” srovnává Křeček odvahu v současnosti a v době, kdy lidem za protest proti komunismu hrozilo vězení. Na knihu Občan a stát, kterou Křeček napsal v době, kdy byl zaměstnancem Československé strany socialistické, upozornil v roce 2006 server Neviditelný pes. (Další z citací z pera Stanislava Křečka je možné si přečíst pod rozhovorem.)

Křeček je už druhý oficiální kandidát prezidenta Miloše Zemana na pozici ombudsmana. Poslankyně ANO Helena Válková se této nominace vzdala, protože média upozornila na to, že v 70. letech napsala odbornou práci společně s totalitním prokurátorem Josefem Urválkem. Ten se podílel v 50. letech na politických procesech, některé jejich oběti jako politička Milada Horáková zemřely na popravišti.

Vy jste napsal v roce 1986 knížku Občan a stát?

Vzpomínám. To jsou učební texty pro socialistickou scénu, dokumenty pro socialistickou stranu. Nebyla to žádná knížka. Takových věcí se psala spousta a byla to podmínka existence té strany. To byly opakované texty publikované v té době, nic jiného to nebylo.