Už nikdy se k našim společným penězům nikdo nesmí chovat tak, jak nyní předvádí stát! Vyzývá úspěšný podnikatel Tomáš Vondráček na svém profilu na síti LinkedIn a svolává na příští víkend vývojáře, kteří by chtěli dokázat, že zvládnou vytvořit e-shop pro dálniční známky za pouhé dva dny a daleko levněji, než kolik za něj má nyní zaplatit stát. Vondráček tak reaguje na zakázku Státního fondu dopravní infrastruktury na IT systém pro internetový prodej elektronických dálničních známek, která je podle odborníků z oboru velmi předražená. Za vytvoření systému a jeho čtyřletý provoz má stát zaplatit 401 milionů korun bez DPH.

Odborníci zmíněnou sumu považují za přemrštěnou. "Podle mých propočtů může takový systém a jeho provoz vyjít maximálně na 40 milionů," míní Michal Bláha, šéf neziskové organizace Hlídač státu, která sleduje transparentnost státních zakázek. Podobný odhad uvádí i místopředseda představenstva e-shopu Alza Tomáš Havryluk.

"Rozhodli jsme se, že příští víkend zorganizujeme veřejný hackathon a celý systém eshopu na dálniční známky zdarma naprogramujeme, spustíme a v pondělí nabídneme státu za účasti médií!" napsal na sociální sítí Tomáš Vondráček, majitel mimo jiné české pobočky reklamní agentury WMC Grey a digitální agentury Actum. Hackathon je oblíbenou zábavou programátorů. Jde o akci, při níž programátoři, případně ve spolupráci s grafiky a webdesignéry, intenzivně pracují na zadaném softwarovém projektu. Často jsou hackathony organizovány i jako soutěže, nebo jako vzdělávací akce, v řadě případu je ale cílem vytvořit konkrétní IT aplikace.

Vondráček chce podle svých slov dokázat, "jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend". Největší jeho motivací pak je, poukázat na plýtvání penězi daňových poplatníků při podobných státních zakázkách.

Státní fond dopravní infrastruktury spadající pod ministerstvo dopravy si ještě v pátek dopoledne stál za svým, že zakázka je v pořádku a cena je obvyklá. Do kauzy, která vzbudila velký zájem médií i veřejnosti se ale ve stejný den vložil i premiér Andrej Babiš (ANO). "Zakázka na e-shop a další IT části systému elektronických dálničních známek byla špatně zorganizovaná a měla by být zrušena," uvedl Babiš, který se kvůli tomu posléze sešel s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO). Po schůzce s premiérem nicméně Kremlík uvedl, že dopravní fond od smlouvy s firmou Asseco nakonec neodstoupí. Pokusí se ale zakázku ještě zlevnit. V pondělí by měl ministr o detailech zakázky informovat vládu.

I nyní premiér Babiš na sociálních sítích reagoval na Vondráčkovu výzvu a pozval ho v pondělí na vládu k diskuzi.

Pana Vondráčka zvu na Úřad vlády v pondělí v 11h nebo ve 12h. Prosím, potvrdil byste čas mému sekretariátu na premier@vlada.cz? Díky. https://t.co/l1lAStG5Zz — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 18, 2020