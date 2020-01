Státní hymnou v podání zpěváka Dana Bárty začal v sobotu v Praze 29. kongres ODS, na kterém si strana zvolí vedení pro příští dva roky. Většina předsednictva opozičních občanských demokratů pravděpodobně zůstane v aktuálním složení. Předseda Petr Fiala neměl vyzyvatele a svou pozici obhájil. Na další funkce kandidovali všichni dosavadní místopředsedové s výjimkou europoslance Evžena Tošenovského. Ve volbě neuspěla dosavadní statutární zástupkyně předsedy Alexandra Udženija.

Prvního místopředsedu bude sněm ODS v Praze vybírat ve druhé volbě. Místopředsedkyně Alexandra Udženija získala 217 z 434 platných hlasů. Neměla protikandidáta. Po vyhlášení výsledků pražská zastupitelka uvedla, že již nebude kandidovat a dá prostor novým lidem.

Místo Udženije si předseda Fiala umí představit šéfa poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Dalšími kandidáty jsou radní pro školství Prahy 6 Marie Kubíková, europoslanec Alexandr Vondra a starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný.

Podle volebních pravidel potřebovala Udženija k obhájení funkce získat nadpoloviční počet hlasů z počtu vydaných hlasovacích lístků, těch bylo 514. Ke zvolení tak političce chyběly čtyři desítky hlasů.

Končící místopředsedkyně Udženija se snažila vypadat nad věcí, ale byla výsledkem evidentně zaskočená. "Delegáti zjevně chtěli změnu, respektuji to. Budu pracovat stejně jako jsem pracovala doposud. Život tím nekončí ani nezačíná, alespoň budu mít víc času na Prahu," uvedla a dodala, že nemá ráda, když je někdo nespokojený s něčí prací a nesdělí mu to. Konstatovala však, že to patří k politickému životu a předseda Fiala má dál její podporu.

Nezvolení Udženije narušilo Fialův plán na složení předsednictva strany. Náhradní řešení není lehké najít. "Jsme demokratická strana, co se tu odehrává a odehrávalo je toho důkazem," komentoval krach volby předseda ODS. Následně poděkoval končící první místopředsedkyni za práci.

"Svolal jsem jednání a hledali jsme východisko ze situace. Za sebe navrhuji jako kandidáta na prvního místopředsedu Zbyňka Stanjuru," prohlásil Fiala. "Jsem přesvědčen o tom, že Zbyněk Stanjura by byl dobrým prvním místopředsedou ODS."

Jednodenní kongres ODS se odehrává v pražském centru O2 universum. Odpoledne je vyhrazené na volby místopředsedů a dalších stranických orgánů i představení podrobností kampaně před krajskými volbami s názvem Země, která vítězí.

Fiala ve svém kandidátském projevu na obhajobu funkce přirovnal premiéra Andreje Babiše (ANO) s jeho Národním investičním plánem k baronu Prášilovi. Vláda podle něj v posledních letech zpronevěřila příležitosti plynoucí z ekonomického růstu.

Babiš ve svém novoročním projevu uvedl, že kdyby byl literárním kouzelníkem Harrym Potterem, stalo by se Česko novým Švýcarskem. "Ani ten Harry Potter s kouzelnou hůlkou, ve kterého by se rád proměnil náš premiér, by si s takovým 'plánem' nevěděl rady. To jiná postava, totiž baron Prášil, by s tím žádný problém neměl, jenže víte, jak to s těmi barony Prášily je," řekl Fiala.

Šéf ODS se vyslovil pro slušnou a demokratickou politiku. Pokud by se ODS ujala vlády, slibuje Fiala zdvojnásobení investic do dopravní infrastruktury tak, aby dosáhly tří procent HDP. Investice do školství by měly stoupnout na pět procent HDP, do výzkumu a inovací by mělo jít jedno procento. "Místo marketingových seznamů máme skutečný investiční plán," konstatoval. Fiala chce snížit a zjednodušit daně. Strana se chystá odpoledne představit podrobnosti své kampaně Země, která vítězí.

Fotogalerie Fotogalerie Volební kongres ODS 2020

K jednotnému postupu proti hnutí ANO premiéra Babiše vyzvali občanské demokraty na jejich kongresu lídři ostatních opozičních pravicových stran. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové budou sněmovní volby za necelé dva roky milníkem, který může být bodem zlomu. Adamová uvedla, že TOP 09 stojí o rozumnou spolupráci postavenou na férovosti a vzájemném respektu, a to buď předvolební nebo povolební.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný, který se za týden z rodinných důvodů vzdá role šéfa lidovců, občanským demokratům řekl, že strany musí hledat způsob, jak vyhrát příští sněmovní volby. "Jedině takový výsledek, který umožní vznik vlády na novém koaličním půdorysu a s novým stylem, může být nadějí pro změnu v naší zemi," uvedl. ODS už se podle Výborného stala také tradiční stranou a stejně jako lidovci hájí konzervativní hodnoty.

Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana si pravicové strany budou zase moct konkurovat potom, co dovedou zemi do normálních demokratických podmínek. "Pojďme vzájemnou spoluprací vytvářet společnost, ve které se svobodomyslným bude dobře žít," uvedl po kritice poměrů, které do české politiky podle něj přinesla spolupráce premiéra Babiše s komunisty.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik na facebooku okomentoval Fialův kandidátský projev, který podle něj nepřinesl nové vize. "Nic nového pod sluncem. Modrý pták s poněkud pochroumanými křídly, a přesto nezřízenou touhou vládnout. Chybí sebemenší sebereflexe nebo náznak lítosti nad tím, kam v minulosti zemi dovedl," uvedl. Fialovi proto popřál "rozumnou míru ambicí, a především umění vnímat i názory druhých".

Občanští demokraté naposledy volili vedení v Ostravě před dvěma lety. Ani tehdy Fiala neměl protikandidáta a získal 451 ze 483 platných hlasů. Napodobil tak svůj výsledek z předchozího kongresu.