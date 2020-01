Při tragickém požáru v domově pro zdravotně postižené zemřelo v neděli ráno ve Vejprtech na Chomutovsku osm lidí, dalších 30 museli záchranáři ošetřit. Z toho čtyři lidé jsou ve vážném stavu, dva z nich bojují v nemocnici o život. Novinářům to před zasedáním Bezpečnostní rady Ústeckého kraje řekla starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS). Všechny oběti jsou muži, klienti domova pro postižené. Hasiči už požár uhasili, příčinu tragédie vyšetřují na místě policisté.

Zabezpečení proti požáru v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech bylo nadstandardní, řekla Gavdunová. Čidla byla na toaletách, hořet začalo ve společenské místnosti. Starostka uvedla, že v minulosti se několikrát stalo, že klienti se pokoušeli objekt zapálit. "Náš personál nemá šanci to ohlídat," vysvětlila. "V zákoně není, že bychom měli mít protipožární čidla. My jsme si je dali jako něco navíc," dodala. "Klienti si mohou dovolit úplně všechno, volně se mohou pohybovat, přijdou se sirkami a zapalovači. Požáry jsme v minulosti podchytili. Bylo by se potřeba zaměřit na to, že taková benevolence vůči lidem, kteří jsou na tom mentálně od šesti do dvanácti let, by taky neměla být," doplnila Gavdunová.

Zaměstnanci úřadu práce budou ve Vejprtech na městském úřadě vyplácet v pondělí od 08:00 mimořádnou okamžitou pomoc. "Tam lze využít částku až 50 tisíc korun na každého klienta," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Maláčová.

Ústecký kraj je připraven uvolnit pomoc z fondu pro mimořádné události. Požádat může Ústecký kraj o pomoc ze státního fondu pro mimořádné události. "Můžeme pomoci částkou až pět milionů korun," uvedla Maláčová. Stát také podle ministryně pomůže s obnovou zařízení. Maláčová uvedla, že v tuto chvíli je v připomínkách novela zákona o sociálních službách. "Ministerstvo práce přichází poprvé s personálními standardy. Chceme, aby bylo maximálně 13 klientů na pečujícího pracovníka. Myslím, že to velmi pomůže v takto kritických situacích," řekla Maláčová. "My máme hluboko podstav," řekla k tomu starostka s tím, že sehnat zaměstnance zvláště v příhraničí je velmi těžké.

Vejprty chtějí, aby se přeživší klienti vrátili zpátky do svého domácího prostředí. "Jsou psychicky poznamenaní tou událostí, myslíme si, že by měli být zpět u nás," uvedla starostka. "Máme pro ně postele. Vyhodnotíme v následujících dnech, zda se o ně budeme schopni dlouhodobě starat, pokud ne, požádáme kraj, zda by nám pomohl klienty umístit," uvedla starostka.

V domově pro zdravotně postižené vyhořela společenská místnost. Další dvě místnosti jsou lehce prohořelé, ale nejsou zničené. Celý objekt je zakouřený a mokrý.

Na místě bylo podle starostky v době tragédie 35 klientů z 39 a také tři pracovníci. Z těch nikdo zraněný nebyl. "V nemocnici skončil i jeden policista, který se nadýchal kouře," doplnil mluvčí Záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník. Většina postižených se podle něj nadýchala kouře, někteří mají lehké popáleniny.

Při tragédii nešlo o seniory, jak původně uvedla záchranná služba, ale o muže s mentálním a kombinovaným postižením, doplnil ředitel Městské správy sociálních služeb Vejprty Viktor Koláček. Podle starostky musel do nemocnice také místostarosta Vlastimír Volín (STAN), který je vedoucím domova pro seniory. Na místě požáru byl mezi prvními a pomáhal se záchranou klientů. Nadýchal se také kouře.

"Požár v domově byl na operační středisko nahlášen ve 4:49," doplnil operační důstojník. Hořet podle něj začalo v jedné z místností domova a požár se postupně rozšířil do dalších tří místností. V dýchacích maskách pak vyvedli hasiči z budovy 29 osob. "U osmi lidí byl bohužel konstatován exitus vlivem nadýchání zplodin," doplnil operační důstojník.

"Zjistil jsem, že tomu ústavu chybí deset pracovníků, které se snaží získat ze zahraničí," řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda podle něj bude spolupracovat s Ústeckým krajem na řešení situace. "Je to obrovská tragédie," dodal.

Záchranná služba vyhlásila mimořádnou událost. Kvůli nepřízni počasí nemohl vzlétnout vrtulník. Na místě je sedm zdravotnických posádek, včetně dvou německých. Pomáhají také zdravotníci z Karlovarského kraje.

O tragédii už informují také zahraniční média, například televize BBC nebo deník The New York Times.

Policie už šetří požár jako obecné ohrožení z nedbalosti. Novinářům to řekl náměstek krajského policejního ředitele Petr Sytař.

Požár ve Vejprtech s osmi oběťmi je druhý nejtragičtější od roku 1990, stejný počet lidí zemřel v květnu 1995 v hotelu Olympik. Nejhorší byl požár v říjnu 2010, kdy v Praze zemřelo devět bezdomovců.

Mezi nejtragičtější požáry v historii českých zemí patří požár z listopadu 1984 v Ústavu sociální péče v Měděnci v severních Čechách, při němž zahynulo 26 chovanek. Touto událostí se inspiroval film Filipa Renče z roku 1991 Requiem pro panenku.