První čísla ukazují, že od loňského července, kdy mají zaměstnanci opět nárok na proplacení prvních tří dnů stonání, nemocných přibylo. Stalo se to, před čím jsme varovali, vzkázala vládě Andreje Babiše (ANO) pravice, která za nárůstem "marodů" po zrušení takzvané karenční doby vidí zneužívání nemocenské. Vláda namítá, že větší počet neschopenek znamená méně nemocných na pracovišti a že je přece dobře, když už se lidé nemusí bát, že přijdou kvůli nemoci o peníze.

Ekonom z think-tanku IDEA při institutu CERGE-EI Filip Pertold říká, že z dostupných dat lze jen těžko rozklíčovat, která teorie se víc blíží pravdě. Zároveň ale říká, že politici mohli přijít s rozumnějším kompromisem, například karenční dobu ponechat, ale namísto tří dnů ji nastavit jen jednodenní.

Pertold v rozhovoru pro HN říká, že pokud firmy chtějí co nejméně stonajících zaměstnanců, měly by zapracovat na flexibilitě, tedy nabízet sick days a možnost práce z domova. "U hraničních nemocí, jako je nevolnost nebo nachlazení, by asi nebyl takový tlak na zneužívání, kdyby lidé věděli, že mohou pracovat z domova," myslí si ekonom.