Alexandra Tomášková vede přední developerskou firmu zaměřenou na rozvoj kancelářských nemovitostí v Praze Skanska Property Czech Republic. V červnu 2018 se stala první českou manažerkou, která stanula v čele švédské společnosti po více než dvaceti letech jejího tehdejšího působení v ČR. Její zkušenosti i vliv ji vynesly do žebříčku 25 nejvýznamnějších českých manažerek v rámci ankety mediálního domu Economia TOP ženy Česka 2019. Alexandra Tomášková prozradí, co jí pomohlo dostat se do čela oboru, který je v Česku vnímán jako mužský, jakým způsobem vede tým orientující se na stavařinu, ačkoliv má humanitní vzdělání, a jak se jí daří skloubit kariéru s rodinou.

Hostem pořadu byla Alexandra Tomášková.