Nejvetším překvapením 29. sjezdu ODS byla volba prvního místopředsedy. Alexandra Udženija obhajovala svůj post a neměla ani vyzyvatele. K potvrzení do druhé nejvyšší funkce strany ale potřebovala podle pravidel získat nadpoloviční počet hlasů z počtu vydaných hlasovacích lístků a ten nedostala.

Končící místopředsedkyně se snažila vypadat nad věcí, ale byla výsledkem evidentně zaskočená. "Delegáti zjevně chtěli změnu, respektuji to. Budu pracovat stejně jako jsem pracovala doposud. Život tím nekončí ani nezačíná, alespoň budu mít víc času na Prahu," uvedla a dodala, že nemá ráda, když je někdo nespokojený s něčí prací a nesdělí mu to.

Zaskočená a naštvaná byla ale neskrytě pražská organizace. Ta ani oficiálně nenavrhla svého kandidáta na místo řadového místopředsedy. Problém podle několika členů ODS zapříčinilo to, že Praha měla s kolegy dohodu, že pomohou Alexandře Udženije stát se první místopředsedkyní. "To ale nevyšlo. Někdo hlasoval jinak, než slíbil, a podrazil nás," řekl HN důvěryhodný člen ODS.

"Na kongresu byl jeden moment, kdy emoce vybublaly a já jsem byl jeden z těch, kteří se to snažili uklidnit," potvrdil HN napjatou atmosféru po nezovlení Udženije Alexandr Vondra.

Důvodů, proč Udženije nevyšla kandidatura na pozici první místopředsedkyně strany, je několik. Už dříve k ní byli kolegové z některých regionálních organizací kritičtí - výtky poslouchal Petr Fiala na setkáních s členskou základnou. Té například vadilo, že se vyfotila s majitelem TV Barrandov Jaromírem Soukupem na jeho narozeninové oslavě, návrh nulového zdanění pro mladé lidi do 25ti let věku. "A měla slabý a moc dlouhý projev. Neřekla v něm ale nic zásadního, neřekla jak konkrétně bude pro ODS pracovat," prohlásil další zdroj HN.

V neposlední řadě si pak členové stěžovali na rozhovor, který Udženija poskytla před několika dny serveru Seznam Zprávy. V něm jim vadil její výrok, že je ochotná spolupracovat s hnutím ANO, přestože se strany neshodují na EET.

Jedním z klíčových důvodů je ale podle Zbyňka Stanjury, který Udženiji v čele strany nahradil, právě fotka se Soukupem. "Politika je hodně o symbolech a občas někdo udělá chybu, která má dovnitř strany větší dopady, než to na první pohled vypadá," uvedl s tím, že on sám si ale spolupráci s ní velmi pochvaluje. "Sandra to sama nakonec vyhodnotila jako chybu. Mně to připadalo v zásadě malicherné. Na takovou oslavu bych nešel, ale nemám problém, když tam jde někdo z mých kolegů - je to jeho svobodné rozhodnutí. Nicméně ve straně to mělo větší negativní ohlas, než bych čekal," dodal Stanjura.

Část pražské ODS z nezvolení Udženije právě Stanjuru podezřívala. "To je úplně paranoidní představa," bránil se Stanjura a vyzval pražské kolegy ať se zeptají svého šéfa, jak to probíhalo na poradě regionálních šéfů s Fialou po jejím nezvolení.

Alexandra Udženija (44) Narodila se v Bělehradě v Jugoslávii, své dětství i mládí převážně prožila v Praze. Studovala na pražské Anglo-American College, obor marketingu a managementu, na Vysoké škole ekonomické v Praze. Členkou ODS je od roku 2003. Je stranickou expertkou pro rozvoj ekonomiky a podnikatelského prostředí. Je předsedkyní oblastního sdružení ODS v Praze 2, zastupitelkou městské části Praha 2 a také zastupitelkou hl. města Prahy, kde je předsedkyní klubu ODS. Od roku 2014 je zástupkyní starostky Prahy 2. V lednu 2016 byla zvolena 1. místopředsedkyní ODS. Tento post obhájila i o dva roky později. Na letošním kongresu však nezískala potřebný počet hlasů už v prvním kole volby. Zdroj: ODS

Pražští delegáti jsou z nezvolení Alexandry Udženije první místopředsedkyní ODS rozčarovaní a přiznávají, že nic podobného nečekali. "Jsem z toho rozpačitá. Myslím, že s takovým scénářem nikdo nepočítal, je to paralýza," říká starostka Prahy 5 Renata Zajíčková, podle které je také k zamyšlení, proč nejen ve vedení ODS, ale ve straně celkově, není více žen. "Sandře jsem i proto fandila, podle mě byla velmi dobrou první místopředsedkyní," dodává Zajíčková.

Po prohře Alexandry Udženiji v obhajobě postu první místopředsedkyně ztratili občanští demokraté ve vedení jedinou ženu. "Jsme si vědomi tohoto nedostatku. Nevíme, čím to je. Rozhodli tak delegátky a delegáti kongresu," komentoval absenci žen předseda strany Petr Fiala na tiskové konferenci. Poznamenal, že v ODS jako demokratické straně neexistují kvóty a rozhoduje to, kdo si o funkci řekne a chce o ni usilovat.

Udženija získala 217 z 434 platných hlasů. Neměla protikandidáta. Po vyhlášení výsledků pražská zastupitelka uvedla, že již nebude kandidovat a dá prostor novým lidem.

Podle volebních pravidel potřebovala k obhájení funkce získat nadpoloviční počet hlasů z počtu vydaných hlasovacích lístků, těch bylo 514. Ke zvolení tak političce chyběly čtyři desítky hlasů.