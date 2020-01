Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) v pondělí náhle zemřel. Bylo mu 72 let. Příčinou úmrtí byly zdravotní problémy, řekla senátní tisková tajemnice Sue Nguyen.

Podle informací ČTK postihla Kuberu dopoledne nevolnost v jeho senátorské kanceláři v Teplicích, zemřel po převozu do nemocnice.

Podle serveru Novinky.cz se Kuberovi udělalo nevolno v autě cestou do kanceláře. Následně ho přijali do nemocnice v Teplicích, ze které byl převezen do Ústí nad Labem, kde zemřel. Novinky.cz zároveň uvádějí, že zemřel už v neděli.

Úmrtí jednoho z nejvýraznějších občanských demokratů oznámil v pondělí v poledne na Twitteru místopředseda ODS a předseda jejích senátorů Miloš Vystrčil.

Senát bude náhlé úmrtí svého předsedy řešit na mimořádném jednání organizačního výboru, který je svolán na úterní ráno.

Premiér Andrej Babiš (ANO) označil zprávu o Kuberově smrti za šokující. Kuberu měl za fajn chlapa a úžasně vtipného člověka. Ohledně pohřbu předsedy horní komory Parlamentu premiér řekl, že bude respektovat přání rodiny.

Babiš novinářům na úřadu vlády řekl, že zprávu dostal neoficiálně v pondělí dopoledne. "Nechtěl jsem tomu věřit, je to obrovský šok," řekl. Připomněl, že ještě v sobotu byl Kubera na kongresu ODS. "Byl to člověk, kterého jsem měl rád, měli jsme dobrý vztah, rozuměli jsme si, byl neskutečně vtipný, jeho příchodem do pozice předsedy Senátu získal Senát jinou dynamiku," řekl. Dodal, že o úmrtí již mluvil s prezidentem Milošem Zemanem. Očekává, že se nyní mimořádně sejde Senát. "Měl by teď rozhodnout, jakým způsobem bude ve funkci nahrazen," dodal.

Předseda ODS Petr Fiala přijal zprávu s velkým zármutkem. "Je to neuvěřitelné, ještě v sobotu jsme spolu mluvili na našem kongresu, kde byl plný aktivity a nápadů," napsal na Facebooku. Označil ho za výraznou osobnost nejen ODS, ale celé české politiky. "Byl velkým obhájcem svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk," uvedl.

"Jsem v šoku. Nedokážu to ani okomentovat. Ještě ve čtvrtek jsme byli spolu, přátelsky si povídali a navzájem se dobírali," napsal předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO). Kubera podle něho výborně reprezentoval horní komoru. "Nevím o nikom, kdo by ho neměl rád. Bude nám všem chybět. Bez ohledu na politickou příslušnost," uvedl Vondráček.

Lítost nad odchodem jednoho z nejvyšších ústavních činitelů vyjádřili i další politici.

"S Jardou Kuberou jsem v mnohém nesouhlasil, ale byl to autentický politik, poctivý chlap i skvělý a vtipný společník," napsal vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček, který zároveň na Twitteru vyjádřil soustrast rodině.

Předsedu KDU-ČSL Marka Výborného zpráva o Kuberově úmrtí šokovala. "V sobotu jsme se osobně potkali na kongresu ODS a upřímně si povídali, jak je potřeba bránit normální svět, prostě to, co před pár lety nikdo nezpochybňoval," napsal. Vyzdvihl Kuberovu upřímnost a lidskost i obhajobu konzervativních hodnot, hájení role Senátu a principů právního státu.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamová byl Kubera politik, který říkal vždy to, co si opravdu myslel. "Často jsem s ním nesouhlasila, ale jeho autenticita byla hodna obdivu. Je to velká ztráta pro českou politiku," napsala.

Předseda STAN Vít Rakušan na Kuberu zavzpomínal jako na vtipného, bystrého a pracovitého senátora a na bývalého kolegu starostu. "Nesouhlasit s ním byla zábava, nikoli boj nepřátel," uvedl.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš na Twitteru vyjádřil upřímnou soustrast rodině a přátelům Kubery.

Předseda Senátu Jaroslav Kubera patřil k nejvýraznějším českým politikům posledních tří dekád, dlouholetý starosta a později primátor Teplic proslul svými neortodoxními názory i kuřáckou vášní. Tu dlouholetý občanský demokrat neopustil ani jako šéf horní komory, kterou vedl od listopadu 2018. Tehdy také po dlouhých 24 letech odešel z vedení Teplic, kde pravidelně dokázal se svou ODS vítězit ve volbách.

Ve funkci předsedy Senátu na sebe Kubera upozornil například vřelým vztahem k Tchaj-wanu, kam se koncem února chystal odjet v čele podnikatelské mise. Plán vzbudil kritické reakce, a to nejen ze strany čínské diplomacie, ale také od prezidenta Zemana, který prosazuje vstřícnou politiku k Pekingu. Zeman loni pohrozil, že pokud Kubera na Tchaj-wan pojede, skončí jejich přátelství. Předseda Senátu ale odmítl, že by návštěva Tchaj-wanu byla protičínská.

Kubera se během své kariéry v politice zviditelnil řadou dalších kontroverzně vnímaných výroků či kroků. Již jako tajemník teplického městského úřadu (byl jím v letech 1990 až 1994) například pobouřil primátora Ústí nad Labem oznámením, že Teplice jsou přirozeným sídelním městem budoucího kraje. Proslavil se také návrhem na řešení prostituce, která ve své době silně sužovala severočeské pohraničí, kdy navrhoval licence pro prostitutky.

Pozornost ve své době vzbudila i Kuberova snaha o snížení kriminality ve městě nebo jeho negativní postoj ke zvýšení pravomocí strážníků. "Být po mém, tak bych strážníkům nedal ani pistole. Na sbírání psích exkrementů je nepotřebují," řekl v roce 2006.

Ne vždy s pochopením se setkal u obcí také Kuberův takzvaný chodníkový zákon, který od zimy 2009 až 2010 zbavil povinnosti uklízet chodníky majitele přilehlých nemovitostí a zodpovědnost za jejich schůdnost přenesl na město.

Jaroslav Kubera se narodil 16. února 1947 v Lounech. Studoval matematiku na brněnské Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita) a zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ani jednu ale "pro vrozenou netrpělivost" nedokončil. V letech 1967 až 1969 pracoval v oddělení dovozu Sklo Unionu Teplice a do roku 1990 v obchodním oddělení teplického Elektrosvitu. Na přelomu let 1967 a 1968 byl členem KSČ, po několika měsících jej vyloučili.

Do politiky se Kubera aktivně zapojil po listopadu 1989, nejprve byl ovšem úředníkem na teplické radnici. V roce 1992 vstoupil do Občanské demokratické strany a o dva roky později byl poprvé zvolen teplickým starostou, ve funkci (od roku 2002 primátorské) byl až do předloňských voleb, po kterých se o ni již neucházel (do čela města byl tedy zvolen šestkrát). Ještě na podzim 2018 vedl v komunálních volbách teplickou ODS, která znovu zvítězila a získala post primátora.

V Senátu zasedal Kubera téměř dvě dekády, byl mimo jiné šéfem klubu ODS (2012 až 2016) a místopředsedou horní komory (2016 až 2018). V listopadu 2018 se stal druhým nejvýše postaveným ústavním činitelem, ve finále tajné volby jasně porazil Václava Hampla (za KDU-ČSL). O křeslo v Senátu se Kubera poprvé ucházel v roce 1996, po jasném vítězství v prvním kole tehdy ale podlehl Jaroslavu Musialovi (ČSSD). O čtyři roky později se do Senátu již probojoval a mandát poté třikrát obhájil.

Kromě teplického zastupitelstva a Senátu zasedal Jaroslav Kubera od roku 2016 také v zastupitelstvu Ústeckého kraje, kam jej vynesly preferenční hlasy. Kubera, jako starosta a později primátor známý svým odporem k zadlužování města nebo odmítavým postojem k využívání evropských dotací, se ocitl také mezi lidmi, o nichž se mluvilo jako o možných protikandidátech Zemana v prezidentské volbě začátkem roku 2018. Návrhy, vycházející z řad ODS, ale tehdy odmítl.

Otec dvou dospělých dcer, který si v roce 2017 zahrál roličku Edvarda Beneše ve filmu Toman, patřil také mezi vítěze anticeny Zelená perla.

Od ekologických aktivistů ji dostal za slova: "Navrhuji, abychom se peticemi příliš nezabývali, protože je stejně nevyřešíme, vzali je na vědomí a spíš nutili, aby nám je petičníci neposílali," pronesená v listopadu 2006. Udělení ceny Kubera s typickou ironií přivítal, protože se ocitl ve společnosti prezidenta Václava Klause, který ji dostal o rok dříve.