Končící ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) by mohl zůstat v resortu a zabývat se některými konkrétními projekty. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v úterý řekl novinářům při návštěvě Veselí nad Moravou. Kremlík je podle něj dobrý právník. Po jeho odvolání by měl současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) podle Babišova návrhu trvale vést obě ministerstva. Ústavní právník Jan Kysela řekl, že Havlíček v takovém případě bude disponovat na vládě jen jedním hlasem.

"On (Kremlík) je velice dobrý právník a možná, i s panem Havlíčkem jsme o tom mluvili, že by zůstal v resortu a měl na starosti nějaké konkrétní projekty," řekl Babiš.

Babiš v úterý také uvedl, že si dovede představit sloučení ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy a pro místní rozvoj. Logiku by podle předsedy vlády mělo i spojení ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví.

"To, že máme tolik ministerstev, je proto, že máme poměrný parlamentní systém. Kdybychom měli většinový, dovolím si říci, že bychom možná mohli mít o čtyři ministry méně. Kdysi jsme měli ministerstvo hospodářství a asi politici měli málo míst, tak z toho udělali tři ministerstva. Klidně by místo tří mohlo být jedno," řekl Babiš. Vyžadovalo by to ale změnu kompetenčního zákona, a tak je podle něj otázkou, zda se fúze zrealizuje.

Také mezi ministerstvy zdravotnictví a práce vidí Babiš mnoho synergií, logicky podle něj patří dohromady. Ve stávající politické situaci ale změna není možná, uvedl premiér.

Kremlík končí po tři čtvrtě roce ve funkci ministra dopravy, podle Babiše manažersky nezvládl kritizovanou zakázku na informační systém pro elektronické dálniční známky. Předseda vlády předpokládá, že Havlíčka do funkce uvede v pátek ráno.

Babiš navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi Kremlíkovo odvolání v pondělí. Zeman prostřednictvím mluvčího oznámil, že se změnami souhlasí.

Vládní ČSSD i komunisté, kteří tolerují kabinet, by upřednostňovali, aby Havlíček nebyl až do příštích voleb vedle ministra průmyslu a obchodu i šéfem ministerstva dopravy. Podle předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky by sociální demokracie mohla téma otevřít na zasedání koaliční rady. Také šéf KSČM Vojtěch Filip chce o záležitosti jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO), jmenování Havlíčka považuje za přechodné. Obě strany se staví i proti sloučení obou ministerstev.

Chvojka před úterním začátkem zasedání sněmovny uvedl, že sociální demokraté nepovažují za běžnou koncentraci Havlíčkových funkcí. Havlíček vykonává povinnosti plynoucí z funkce místopředsedy vlády, od pátku by se měl starat o dva resorty a jako místopředseda vládní rady má v gesci i výzkum, vývoj a inovace. "Byli bychom neradi, kdyby to bylo do konce funkčního období (vlády)," uvedl Chvojka.

Filip očekává, že Babiš navrhne nového ministra dopravy a Havlíček povede oba resorty pouze přechodně. Chce o věci s premiérem jednat. "Vztah mezi ministerstvy průmyslu a dopravy bývá někdy kontradiktorní, zájmy dopravců a výrobců jsou odlišné a je potřeba, aby se to vyrovnávalo meziresortně, nikoli uvnitř jednoho resortu," řekl Filip k záměru ministerstva sloučit.

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice, zásadně se nelíbí i Babišovi, který v úterý zopakoval, že nejlepší by bylo zakázku zrušit a udělat znovu. Jde ale podle něj o čas. Kremlík zakázku zrušit nechtěl. V tiskové zprávě uvedl, že věřil SFDI, že má takovou zakázku absolutně pod kontrolou.

"On to samozřejmě zdědil. Podle mě ta hlavní chyba je, že se to vůbec nezkomunikovalo. Ta hlavní chyba je na SFDI, si myslím," uvedl Babiš. Podivoval se, proč fond dopravy věc nekonzultoval s vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou.

"Od 1. 2. se to už nemůže stát. Veškeré zakázky institucí i státních firem musí být konzultovány s útvarem hlavního architekta na ministerstvu vnitra. Já jsem včera požádal všechny ministry, že nás musí informovat. To IT je hrozné dědictví, historicky vždycky tam byly problémy. Stát na to musí dohlédnout centrálně a transparentně," dodal premiér.

Podnikatel v informačních technologiích Tomáš Vondráček vyzval k uspořádání veřejného hackathonu. Výsledek této akce, jež se uskuteční o víkendu, by měl stát využít v zakázce na e-shop dálničních známek, řekl Vondráček. Při hackathonu pracují vývojáři ve vymezeném čase na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu.

Organizátoři hackathonu #ZNAMKAMARADA chtějí vytvořený a spuštěný e-shop nabídnout zdarma státu v pondělí 27. ledna.

"Chceme dokázat, jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend. Bude to drama!" řekl Vondráček.

Výzvu k naprogramování e-shopu zveřejnil v pátek na svém profesním LinkedIn profilu. "Nikdy jsem netušil, jakou lavinu dokáže spustit výzva, která poukazuje na zbytečné investice peněz tam, kde je řešení již hotové či se dá pořídit za několikanásobně nižší částku. Výzvu si vzali za své největší hráči e-commerce. Dálniční známky již nabízí Alza.cz, Pilulka.cz a další," dodal.

Hackathon se uskuteční od pátku do neděle v sídle Vondráčkovy společnosti Actum v budově Visionary v pražských Holešovicích. Registrace na akci je možná na webu www.znamkamarada.cz. Organizátoři hledají hlavně vývojáře, testery a webové designéry.

Akce začne v pátek v 18:00 hodin a potrvá do neděle. Na konci by mělo být spuštění celého systému.

"To je velice malinký segment. S panem Vondráčkem jsme v kontaktu. Myslím, že v neděli se možná i setkáme, aby nám ukázal, jak to chce řešit. Je to otázka na kolegy, jakým způsobem můžeme potom tyto externí firmy do toho zapojit," dodal Babiš.