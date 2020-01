Společnost Asseco Central Europe, která měla být dodavatelem IT systému k elektronickým dálničním známkám, je ochotna ukončit smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI). Nebude žádat žádnou náhradu. Podle Lidových novin stát zakázku zruší. "Bude to dohodou. Seděli jsme s dodavatelem, který projevil vůli, že nebude bránit rozvázání smluvního vztahu," uvedl pro LN vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla, s tím, že bude vypsána otevřená soutěž.

Softwarová firma ve středu uvedla, že situace kolem zakázky vážně poškozovala její třicetiletou reputaci. "Důvěru zákazníků jsme získali na základě profesionality firmy a odbornosti našich zaměstnanců. Spokojené zákazníky máme nejen v Evropě, ale i na dalších kontinentech. Na základě vzniklé situace, kdy bylo vážně poškozeno jméno naší společnosti, vnímáme náš návrh na ukončení smluvního vztahu v tomto projektu jako nevyhnutelný," podotkla společnost. Firma věří, že by tento krok měl vést k vyřešení vzniklé situace.

Komentování zakázky a smlouvy bylo podle firmy omezeno povinností mlčenlivosti vyplývající ze smluv.

"Asseco postupovalo v celém procesu výběrového řízení korektně a v souladu s podmínkami zadavatele," uvedla společnost ve zprávě. SFDI v rámci zakázky oslovil bez otevřené soutěže pět vybraných firem, které splňovaly jeho podmínky. Následně byla podle fondu vybrána cenově nejnižší nabídka, kterou poskytla Asseco Central Europe.

Premiér Andrej Babiš (ANO) podá trestní oznámení kvůli zakázce na elektronické dálniční známky. Informace, které dostává o propojení některých osob, jsou znepokojivé, řekl novinářům při pracovní cestě v Izraeli. Společnost Asseco Central Europe, která měla být dodavatelem IT systému, ve středu uvedla, že je ochotna ukončit smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) a nebude přitom žádat náhradu.

"Dostáváme stále víc a víc znepokojivé informace, jak to proběhlo. Dneska už můžu potvrdit, že podám trestní oznámení," uvedl Babiš. Dodal, že dostává informace o propojení některých lidí. "Je potřeba, aby to policie vyšetřila. Ale dostal jsem zprávu od kolegů, že je to na dobré cestě, abychom v podstatě ty zakázky zrušili, vysoutěžili je znovu a otevřeně. Pro mě je to absolutně nepřijatelné," doplnil předseda vlády.

Server Zdopravy.cz ve středu upozornil, že SFDI si loni v únoru najal na projektové řízení zavedení elektronické dálniční známky společnost Sapphire Advise, která je s fondem personálně propojená. Manželka jednatele a spoluvlastníka firmy Martina Šebka Helena Šebková vede ve fondu oddělení informačních technologií. Nastupující ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že pokud se vazba potvrdí, pak obchodní vztah ukončí a "vyvodí nejpřísnější důsledky".

SFDI minulý týden oznámil, že IT systém k elektronickým vinětám, který zahrnoval mimo jiné e-shop a mobilní aplikaci, zajistí společnost Asseco Central Europe za 401 milionů korun bez DPH. Zakázka vyvolala velkou vlnu kritiky z řad odborníků, opozice i premiéra. Kvůli tendru v pondělí předseda vlády navrhl odvolat ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Jeho nástupcem se vicepremiér a současně ministr průmyslu a obchodu Havlíček stane v pátek.

SFDI pro zadání zakázky oslovil bez otevřené soutěže pět vybraných firem, které splňovaly jeho podmínky. Následně byla podle fondu vybrána cenově nejnižší nabídka, kterou poskytla Asseco Central Europe. Firma ve středu uvedla, že je připravena smlouvu se SFDI ukončit, protože situace kolem zakázky vážně poškozovala její třicetiletou reputaci. Společnost věří, že by tento krok měl situaci vyřešit.

Premiérovi se nelíbí ani reakce prvního náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka a SFDI. "Odmítají vzít osobní odpovědnost za to a rezignovat. V privátní firmě už by byli dávno venku," řekl Babiš. Čočka vyzval v pondělí k rezignaci. Šéf SFDI Zbyněk Hořelica i Čoček uvedli, že chtějí co nejdříve jednat s Havlíčkem.

Babiš také uvedl, že požádal všechny ministry, aby předložili vládě informace o veškerých zakázkách na informační technologie, které zrealizovali od počátku menšinové vlády ANO a ČSSD, tedy od června 2018. Zopakoval také, že od 1. února budou muset být všechny zakázky institucí a státních firem schváleny útvarem hlavního architekta na ministerstvu vnitra. "Musíme to zcentralizovat, máme tam na to specialisty," řekl premiér.

Podle kritiků byla zakázka předražená a netransparentní. Hlídač státu ve svém článku odhadl, že elektronické dálniční známky by takto vyšly o 300 milionů ročně dráž. Podle té stát papírové dálniční kupony na minulý rok vyšly celkem na 336 milionů korun včetně DPH. Tisk známek činil necelých 45 milionů korun, zbylou sumu představovaly náklady na jejich prodej a distribuci. Náklady na provoz celého dosavadního systému Hlídač státu v posledních čtyřech letech odhaduje celkem na 1,212 miliardy korun.

Odvolaný ministr dopravy Kremlík podle Babiše situaci kolem dálničních známek manažersky nezvládl, což vedlo k jeho odvolání. Babiš vyzval k odstoupení také náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka a ředitele SFDI Zbyňka Hořelicu. Budoucí ministr dopravy Havlíček deklaroval snahu najít cestu ke zrušení smlouvy s Assecem.

Elektronické dálniční známky by měly začít fungovat od příštího roku, zcela nahradí dosavadní papírové kupony.