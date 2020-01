Odvolaný ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) nebude na ministerstvu náměstkem. Po uvedení Kremlíkova nástupce Karla Havlíčka (za ANO) do funkce to v pátek novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Hnutí ANO, kterému Babiš předsedá, podle něj nerozdává trafiky. Pozice politických náměstků je dědictvím po "tradičních politických stranách" a pod Havlíčkem nebude žádná zřízena, uvedl ministerský předseda. Další Kremlíkovo působení na ministerstvu záleží na Havlíčkovi.

Babiš také odmítl tvrzení, že se má ministerstvo dopravy sloučit s ministerstvem průmyslu a obchodu. "Žádná ministerstva se neslučují, není to v plánu a není to ani možné, je to kompetenční záležitost, záležitost toho, že nemáme většinový systém," prohlásil Babiš. Když v pondělí oznámil, že Havlíček povede vedle průmyslu i dopravu, mluvil Babiš o tom, že Havlíčkův nástup může být základem perspektivní fúze resortů. V pozdějších vyjádřeních hovořil i o pozitivech sloučení dalších ministerstev.

O nástupu Kremlíka do funkce náměstka informoval ve čtvrtek deník Mladá fronta DNES. "Ano, dohodli jsme se, že tam zůstane v pozici náměstka. Bude panu Havlíčkovi pomáhat v některých věcech, například majetkových," citoval list Babiše. V pátek ale premiér popřel, že deníku informaci potvrdil. "To vyjádření nebyla moje citace. Já dostal dotaz na tvrzení, že pan Kremlík má být politický náměstek. Já reagoval, že jsem to taky slyšel, že to někteří navrhují, ale že jsem neměl možnost mluvit s panem Havlíčkem," uvedl.

Babiš v pondělí navrhl odvolání Kremlíka, protože podle něj manažersky nezvládl kritizovanou zakázku na informační systém pro elektronické dálniční známky. Kremlíkovo jmenování náměstkem by podle Babiše bylo proti principům hnutí ANO. "Nebudeme zřizovat žádné politické náměstky, ta funkce je dědictvím tradičních stran," uvedl. Pokud bude Havlíček s Kremlíkem nějak spolupracovat, je to jeho volba, ale ANO trafiky nedává, dodal. Další fungování Kremlíka na ministerstvu bude podle Havlíčka souviset s tím, jak celý resort nově zorganizuje.

Předseda vlády v pátek zopakoval, že Havlíček povede dopravu i ministerstvo průmyslu po dobu, po kterou bude Babiš premiérem. Ohradil se proti kritice opozice, že je jeho hnutí personálně vyprahlé, když nedokáže najít do čela resortu nového člověka. "ANO je otevřené hnutí, proto ve vládě jsou jen dva členové ANO (ministr životního prostředí Richard) Brabec a Babiš. Ministři nerostou na stromech. Já hlavně vyžaduji, aby měli výkon, chápu, že opozice má některé své ministry na celý život," uvedl. U koaliční ČSSD je podle něj předpokladem pro funkci ministra být ve vedení strany. "U nás je to jinak, já nepotřebuji krmit krajské organizace nějakými trafikami," uzavřel.

Havlíček v pátek uvedl, že chystá novou strukturu resortu, tedy vypsat výběrová řízení na všechny pozice náměstků sekcí. Babiš v pondělí uvedl, že zvážit rezignaci by měli první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček a ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Zbyněk Hořelica.

Havlíček řekl, že s Hořelicou chce probrat zakázku, kvůli které skončil Kremlík, ale také například rozpočet. "Nechci teď říkat, jakým způsobem budeme pokračovat dál, chci se přesvědčit, co se tam zatím dělá, dejte mi prosím pár dnů," uvedl. Babiš dodal, že kdyby byl SFDI soukromá firma, Hořelica už by v ní dávno nebyl.

Zakázka na IT systém bude zrušena bez sankce

Po pátečním uvedení do funkce ministra dopravy novinářům vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že zakázka na IT systém k elektronickým dálničním známkám bude zrušena bez jakékoliv sankce. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se původně na dodávce a provozu systému za 401 milionů korun dohodl s firmou Asseco Central Europe, podle Havlíčka bude zakázka po konstruktivní dohodě s firmou ukončena bez toho, aby stát platil penále.

"Začíná nové kolo, nová zakázka bude lépe strukturovaná, jednodušší, poučili jsme se," uvedl Havlíček. Nová zakázka bude podle něj připravena tak, aby lidé mohli bez problémů od příštího roku kupovat dálniční známky elektronicky.

Havlíček dodal, že dál nebude řešit přípravu zrušené zakázky, počká na výsledek vyšetřování policie. Zopakoval zjištění, že u zrodu zakázky byla rodinná vazba mezi zaměstnancem SFDI a vybranou firmou. "V tuto chvíli se to dá řešit (jen) trestním oznámením," uvedl. Věc je podle něj v rukou policie a ministerstvo počká na její výsledky. O trestním oznámení hovořil už ve středu Babiš.

Původní zakázka na IT systém k dálničním známkám byla podle Havlíčka dost komplikovaně vypsaná. "To možná svádělo k tomu, že se udělaly ceny, které byly na trhu neakceptovatelné," uvedl. Havlíček si chce podrobně prověřit i další veřejné zakázky na dopravě, počítá při tom s audity. "Je to standardní systém, který by měl fungovat všude. Bohužel si myslím, že to byla jedna ze slabých stránek současného resortu," uvedl.

Elektronické dálniční známky by měly začít fungovat od příštího roku a zcela nahradit dosavadní papírové kupony.