"Takhle to bude vypadat v průběhu: přijde dotaz na API, apíčko ho zpracuje, provede autentizaci, pak nějakou transformaci a pushne nám to na sběrnici. Tady budeme mít subskripce, ty něco udělají a napushují to sem. Teď se mě neptejte, jestli tu budeme mít nějakou cache, v budoucnu tam bude," říká šéf týmu softwarových architektů v laikovi nesrozumitelné hantýrce, jíž rozumí jen parťáci z jeho skupiny. Ti mlčky přikyvují při pohledu na obrázky s obdélníky, které jejich vedoucí kreslí fixou na tabuli. Ten zjednodušeně řečeno právě popisuje, jakým způsobem by měl technicky fungovat připravovaný internetový obchod a jaké systémy bude muset obsahovat.

Je pátek, krátce po půl sedmé večer, a v kancelářích firmy Actum v pražských Holešovicích začíná jedna z mnoha úvodních porad týmů ajťáků, kteří se tu začali v pátek navečer scházet, aby do nedělního večera ve svém volnu naprogramovali e-shop a další systémy pro prodej elektronických dálničních známek.