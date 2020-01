Stát ukončí všechny zakázky k elektronickým dálničním známkám, řekl v neděli ČTK nový ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Spolu s problematickou zakázkou na IT systém tak skončí i tendr na distribuci vinět, jehož odhadovaná cena byla přes 477 milionů korun. Všechny zakázky k systému budou přepracovány.

Stát už zrušil první zakázku na informační systém k dálničním známkám. Na té se původně dohodl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) s fimou Asseco Central Europe za 401 milionů korun. Zakázka, která byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášená otevřená soutěž, však vyvolala velkou vlnu kritiky z řad odborníků, opozice i premiéra Andreje Babiše. V pondělí kvůli ní skončil ministr dopravy Vladimír Kremlík, nahradil jej vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Ten následně rozhodl o zrušení zakázky na IT systém.

V případě, že IT systém k elektronickým dálničním známkám vyvíjený dobrovolníky na hackathonu bude plně funkční, stát ho využije, řekl dnes při návštěvě akce premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo dopravy by následně hledalo provozovatele systému. Projekt je podle organizátorů těsně před dokončením.

Skupina 60 dobrovolníků pracuje od pátečního večera na informačním systému k elektronickým dálničním známkám. Práce chtějí dokončit dnes. Vyvíjený systém by podle organizátorů mohl být náhradou za zakázku na IT, jehož dodavatelem měla být za 401 milionů korun firma Asseco Central Europe. Stát však zakázku zruší.

"Pokud budeme mít záruky, že ten produkt bude funkční a bude za něj někdo odpovědný, tak předpokládáme, že ho použijeme. Pak budeme soutěžit provoz toho systému," uvedl Babiš. Odpovědný by za funkčnost systému neměl být stát. Do tendru na provoz by se podle premiéra už nepříhlásila skupina kolem organizátora hackathonu Tomáše Vondráčka.