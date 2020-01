Digitální daň pro internetové firmy v Česku by mohla začít platit ještě letos. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli řekl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Nevyloučil, že by se její navrhovaná sedmiprocentní výše mohla snížit. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by měla činit zhruba tři až pět procent.

Vládní návrh na zavedení digitální daně tento týden v úvodním kole podpořila sněmovna. Nyní ho posoudí rozpočtový výbor. Ročně by daň mohla státnímu rozpočtu přinést asi pět miliard korun. Dani by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (asi 19 miliard korun), které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů, jako jsou Google, Facebook, Amazon či Apple.

"Budeme se snažit protáhnout zákon sněmovnou tak, aby začal platit ještě v letošním roce," řekl Faltýnek. Rozpočet podle něj letos počítá s příjmem z digitální daně ve výši 2,1 miliardy korun. "My to bereme jako další příspěvek do rozpočtu, aby bylo na plánované výdaje, které jsou schváleny v rozpočtu letošního roku," dodal.

Se zavedením daně nesouhlasí USA, kde řada internetových firem sídlí. V reakci na přípravu zákona zástupci Washingtonu pohrozili ČR protiopatřením vlády USA. Podobný spor vedou Spojené státy i s Francií, která má tříprocentní digitální daň.

Podle Bartoše je zamýšlená sedmiprocentní výše daně zbytečně vysoká, i když se záměrem zavést digitální daň jinak souhlasí. "My jsme na začátku hovořili o třech až pěti procentech, což je takto realistické," řekl. "Sedm procent obratu je reálně 30 procent příjmu těch firem, to by bylo obrovské zdanění," dodal. Faltýnek uvedl, že nechce předpovídat, jak debaty ve sněmovních výborech dopadnou. "Jsme ochotni o tom diskutovat," řekl.

S pozměňovacím návrhem na snížení sazby ze sedmi na tři procenta už přišel předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Místopředseda rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD) chce daň snížit na pět procent.

Daň se podle návrhu nebude vztahovat na služby, které firmy poskytly před nabytím účinnosti zákona.