Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj zamítl rozklad firmy Kapsch proti tendru na supervizora elektronického mýta. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) může uzavřít smlouvu o auditu výběru mýta s vítěznou firmou CGI. Pro ČTK to řekl dobře informovaný zdroj z ministerstva dopravy.

Společnost Kapsch byla neúspěšným účastníkem v tendru. Vítězná CGI kontrolovala výběr mýta v předchozím mikrovlnném systému a v současnosti roli supervizora výběru mýta vykonává na základě dodatku smlouvy s ŘSD. Vyhrála s nabídkou 210 milionů korun na dobu deseti let, Kapsch požadoval o 85 milionů více.

Nezávislý auditor vykonává expertní kontrolu dat o provozu vozidel v mýtném systému. Podle výsledků měření pak následně stanovuje účinnost mýta, v jehož rámci se vybere zhruba miliarda korun měsíčně.

Odvolaný ministr dopravy Vladimír Kremlík se v minulých měsících snažil jako auditora dosadit bez výběrového řízení státní firmu Cendis. Měla se stát supervizorem v případě, že by byla soutěž zrušena, a to do doby, než by stát vybral nového auditora v nové soutěži.

Od 1. ledna funguje výběr mýta prostřednictví satelitní technologie. Provozuje jej konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll, které zvítězilo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Systém nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch.