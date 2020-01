Liberecký kraj se odvolá proti souhlasnému stanovisku polských úřadů k rozšíření hnědouhelného dolu Turów u českých hranic. Pokud polské úřady odvolání odmítnou, je kraj připraven obrátit se na soud, řekl ve středu novinářům liberecký hejtman Martin Půta (SLK). Česko má obavy, že rozšíření dolu by mohlo mít negativní dopad na zásobování Hrádecka a Frýdlantska pitnou vodou.

Před týdnem vydalo regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi rozhodnutí v procesu EIA, kterým souhlasilo se záměrem na rozšíření dolu Turów i přes námitky české strany. Zároveň vydalo stanovisko o okamžité vykonavatelnosti rozhodnutí.

"Proti tomu (stanovisku EIA) se budeme odvolávat a uvidíme, jestli budeme regionálním ředitelem ochrany životního prostředí ve Vratislavi uznáni za účastníka řízení. Pokud nebudeme, budeme se odvolávat i proti tomuto kroku. Navíc se domníváme, že ta doložka okamžité vykonavatelnosti je v rozporu s evropským právem. Domníváme se, že tím je porušeno naše právo na přeshraniční projednávání vlivu na životní prostředí," řekl Půta.

Podle hejtmana z polské strany zatím chybí ochota sednout si k jednacímu stolu a mluvit o možných problémech s těžbou v Turówě, o tom, jak jim předcházet a jaká opatření přijmout k řešení problémů ještě předtím, než budou akutní. Polské úřady podle Půty hrají hru na to, že se v Česku nic stát nemůže, protože je to pro ně nejlevnější.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že polské úřady v souhlasném stanovisku tvrdí, že rozšíření těžby v Turówě nebude mít na české občany žádný vliv. Česko má opačný názor a pouze na polská ujištění se nemůže spoléhat, proto chce i prostřednictvím Evropské komise vyvíjet na Polsko další tlak, aby svůj postoj změnilo, řekl Brabec.

Česko v jednání s Evropskou komisí podle Brabce upozorňuje na možná porušení směrnice o EIA nebo směrnice o vodách. Brabec také podotkl, že kompenzační opatření, k nimž se Polsko zavázalo, zatím nejsou vyzkoušená. Připomněl, že už v 80. letech kvůli těžbě v Turówě poklesla podzemní voda na Frýdlantsku, nyní by dopady kvůli suchu byly ještě horší. "Tenkrát to region ještě zvládl, protože vody bylo dost. Kdyby se něco podobného stalo teď, klesne to na nulu. Nezůstane žádná voda ve studních," řekl ministr.

Vláda podle Brabce v pondělí projedná návrh opatření k monitoringu dopadů polské těžby na české území. Kromě toho se připravují i plány na náhradní zásobování vodou pro postižené regiony. Ministr i hejtman ale upozornili, že realizace těchto projektů potrvá několik let.

Hnědouhelný důl v Polsku zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam chce těžit až do roku 2044. Rozšířit ho plánuje až na 30 kilometrů čtverečních a těžit se Poláci chystají do hloubky až 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozšířit o 14,6 hektaru podél silnice z Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže obce Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou. Obce i Liberecký kraj se proti záměru brání, obávají se hlavně ztráty vody, ale i hluku a prachu.