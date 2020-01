Evropská komise schválila, že Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) proplatil většinu projektů pro holding Agrofert. Pochybnosti jsou jen u jednoho projektu v hodnotě 1,6 milionu korun, řekl ve středu novinářům ředitel SZIF Martin Šebestyán. Podle něj ze závěrů úterního jednání s Evropskou komisí nelze jednoznačně vyvozovat, zda je nebo není premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli Agrofertu ve střetu zájmů.

Náměstek ministra zemědělství Jiří Šír upozornil, že jednání s Evropskou komisí, vyvolané kvůli auditu EK o údajném Babišově střetu zájmů, je důvěrné. Nelze proto podle něj zveřejňovat detailní informace. Dodal, že auditní procedura ještě není u konce. EK má měsíc na zpracování výsledků úterního jednání, ke kterým se poté bude moct Česko znovu vyjádřit. Za dalších šest měsíců by komise měla předložit konečné znění zprávy. Pokud by pak Česko nesouhlasilo s výsledkem, je možné podle Šíra smírčí řízení, v nejzazším případě by mohlo Česko podat na rozhodnutí žalobu. Dodal, že v polovině z 52 dosavadních zemědělských auditů polovina skončila bez korekce a smírčích řízení se uskutečnilo 16.

Podle Šebestyána se v úterý prakticky nejednalo o projektech po předloňském srpnu, kdy začala platit přísnější evropská směrnice o střetu zájmů. "Ještě nejsme s Evropskou komisí tak daleko, abychom se mohli za nás jako za fond rozhodnout o dalším postupu," řekl.

Babiš opakovaně odmítá, že by byl ve střetu zájmů a že by Česku hrozilo vracení evropských peněz. Také Agrofert tvrdí, že holding, který do února 2017 před vložením do svěřenských fondů Babiš vlastnil, postupoval podle zákonů.

Loni v listopadu poslala EK do Česka jinou auditní zprávu zaměřenou na čerpání ze strukturálních fondů, podle které Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Spekulovalo se, že Česko by na základě těchto zjištění auditorů mohlo na dotacích přijít o několik stovek milionů korun. Babiš i v tomto případě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.

Podle Šebestyána by neměl být problém s potenciálním střetem zájmu firmy Agrotrade, kterou z 80 procent vlastní otec ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). "Rozhodli jsme se, že tyto projekty odblokujeme," řekl. SZIF tak začne žádosti firmy posuzovat, případně s Agrotradem podepíše smlouvu o poskytnutí dotace. Ministr se u dvou projektů z října 2018 podle Šebestyána nepodílel na rozhodovacích procesech.