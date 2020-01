Vláda tento týden odvolala předsedu Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromíra Nováka. Vyčítala mu chyby v přípravě aukce kmitočtů pro sítě 5G. Celá soutěž, která má do rozpočtu přinést několik miliard korun a která se chystá už několik let, se kvůli tomu minimálně o několik měsíců opozdí. Ministr průmyslu za hnutí ANO Karel Havlíček tvrdí, že Nováka na výhrady upozorňoval delší dobu a že hlavní důvod, proč dlouholetý šéf ČTÚ musel odejít, nebylo jeho přátelství s bývalým radním Ondřejem Malým. "Manažersky mě ale pan Novák zklamal,” říká Havlíček v rozhovoru pro Hospodářské noviny s tím, že úřad podle něj špatně pracoval a že jedním z důsledků toho jsou prý drahá mobilní data.

Dozvíme se někdy skutečné důvody, proč se kolem ČTÚ událo to, co se tento týden událo? Musel skončit dlouholetý šéf telekomunikačního úřadu Jaromír Novák, posouvá se start aukce na sítě 5G, zůstává trochu pachuť...

Jsou dvě části. První je ta veřejná. My jsme od podzimu začali úřad upozorňovat, že podle bezpečnostních zpráv, které jsme dostávali, by to řízení mohlo být jen pro jednoho účastníka. Respektoval jsem, že ČTÚ je nezávislý úřad, ale opakovali jsme, že je nutné, aby se přihlásilo co nejvíc zájemců. Několikrát jsme se setkali, několikrát jsem to opakoval, že se může stát, že aukce trhu nijak nepomůže. Jedním z nástrojů, které jsem připomínal, bylo, aby se vykopávací cena stanovila níž než na šesti miliardách, navrhoval jsem tři až čtyři, s tím, že nižší cena bude motivovat více hráčů, aby do toho šli. Primární pro mě nebyl příjem státního rozpočtu, ale změna na telekomunikačním trhu, snížení cen a příprava na 5G. Tyhle námitky nebyly vyslyšeny, ČTÚ říkal, ať to necháme na nich, že mají vše dobře připravené. Výsledek je ten, že těsně před aukcí je zřejmé, že ze zahraničí nepřijde nikdo a z těch malých operátorů má zájem s vysokou pravděpodobností jen jeden. Z mnoha stran nám chodilo, že to není dobře nastavené, třeba menší poskytovatel Poda poslal oficiální dopis, proč do soutěže nepůjde a že to je diskriminační.