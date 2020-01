Kolem aukce na provozovatele nových mobilních 5G sítí, která má do Česka přivést čtvrtého operátora a s ním i příslib levnějších mobilních dat, od začátku týdne panuje chaos. Jaromír Novák, dosavadní šéf Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), který dražbu chystal, v pondělí odstoupil z funkce. Nelíbilo se mu, že ministerstvo průmyslu tlačí na změny podmínky soutěže a nenechalo ho nahlédnout do finální verze strategie, která se v pondělí schvalovala na vládě.

Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) Novák manažersky selhal, když jeho úřad do aukce nedokázal přilákat dostatek zahraničních uchazečů o pozici čtvrtého operátora. "Proč by mělo být pravdou to, co říká ministerstvo? My jsme minimálně s jedním zájemcem z ciziny jednali a podmínky aukce si chválil," říká v rozhovoru pro HN Novák. Nelíbí se mu, že vláda teď nejspíš bude chtít v aukci podpořit menší virtuální operátory po vzoru Slovenska a naopak utlumí hledání silného vyzývatele současných lídrů trhu. Jen velký operátor může ale podle Nováka docílit toho, aby se drahé ceny dat v Česku začaly snižovat.

HN: Rezignoval jste ke konci ledna, vláda vás pak ale navíc ještě s okamžitou platností v pondělí demonstrativně odvolala. Jak si vysvětlujete, že strategii, která má po úřadě požadovat úpravu scénáře dražby, kabinet projednal v utajeném režimu?

Vůbec tomu nerozumím. Původní verze toho materiálu utajená nebyla a my jsme ji na úřadě připomínkovali. Finální verzi jsme ale k dispozici neměli, takže jsme na ČTÚ nevěděli, jestli ministerstvo naše připomínky vůbec zapracovalo. To považuji za nestandardní, pokud se takhle jedná s úřadem přímo odpovědným za provedení aukce.

Sám jsem se ještě v pondělí v pět hodin ráno dotazoval, jestli nás nechají do konečné verze dokumentu nahlédnout, ale nikdo se neozýval. Nevěděli jsme navíc, jestli se o tom materiálu k 5G aukci vůbec bude v pondělí na vládě jednat, nebo se to odloží. Nakonec jsem se dozvěděl, že se to na program dostalo, ale že se to projednává v utajeném režimu, takzvaném stupni vyhrazené. Na tu vládu mě ale přitom ani nepozvali, i když mám bezpečnostní prověrku na stupeň D (Stupeň "důvěrné" je třetí ze čtyř stupňů utajovaných informací. Stupeň "vyhrazené" je čtvrtý – pozn. red.).