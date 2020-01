Do budovy Poslanecké sněmovny v Praze se ve čtvrtek dopoledne pokusil proniknout muž ozbrojený nožem a ohrožoval policisty. Policisté ho zadrželi a předvedli na služebnu, při incidentu nebyl nikdo zraněn. Policie o tom informovala na twitteru. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ocenil, že při zákroku policistů nebyl nikdo zraněn. Novinářům řekl, že komora bude zřejmě muset přijmout určitá bezpečnostní opatření.

"Do jednoho z vchodů Poslanecké sněmovny v Praze dnes vstoupil 31letý ozbrojený muž, který se dožadoval vpuštění do objektu. S nožem v ruce ohrožoval policisty na místě. Muž byl zadržen, převezen na policejní služebnu k provedení dalších úkonů. Při incidentu nebyl nikdo zraněn," uvedla policie. Podle fotografií na serveru Novinky.cz se muž pokoušel vejít do hlavního vchodu budovy, v níž se ve stejnou dobu konala schůze Sněmovny.

Podle policie se muž pokoušel dostat na galerii pro veřejnost, která se nachází nad jednacím sálem Sněmovny. Podle snímku, který policie zveřejnila, u sebe měl dva nože a teleskopický obušek. Motivaci zadrženého policie zjišťuje. Právní kvalifikace jeho činu zatím nebyla stanovena. "Ochranná služba zjistila, že dotyčný má u sebe nůž, následně ten člověk zaútočil na policisty. Incident se odehrál na recepci, chtěl bych ocenit, že nikdo nebyl zraněn," řekl novinářům Vondráček.

Šéf komory uvedl, že u incidentu byla jedna z poslankyň. "Přišla za mnou kolegyně, která byla rozrušená, protože u toho byla přítomna a byl to pro ni silný zážitek," uvedl. Bezprostředně po události zahájil Vondráček debatu o zabezpečení sněmovní budovy. "Budeme se muset věnovat bezpečnosti Sněmovny jako takové, nějaká opatření budeme muset udělat," řekl. Konkrétní zatím být nechtěl.

Vstup do Sněmovny hlídají policisté a všichni, kdo vcházejí do budovy, musejí projít bezpečnostní prohlídkou.