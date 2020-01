Nová předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hana Továrková porušila podle předběžného posouzení ministerstva spravedlnosti zákon o střetu zájmů. Deníku N to ve čtvrtek sdělil mluvčí resortu Vladimír Řepka. Továrková podle veřejných registrů stále figuruje v desítce firem, což by podle zákona neměla, upozornil server. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) už Továrková zahájila kroky k ukončení svého angažmá v uvedených společnostech.

"Po předběžném posouzení to bude v případě paní Továrkové na kvalifikaci jako přestupek, tudíž to oznámíme přestupkovému orgánu," napsal Deníku N mluvčí ministerstva spravedlnosti. Přestupkové řízení by měl řešit úřad v místě trvalého bydliště Továrkové, tedy brněnský magistrát. Pokud přestupek prokáže, může udělit pokutu 5000 korun až čtvrt milionu korun. Nemá přitom možnost viníka napomenout ani od uložení trestu upustit, upozornil server.

"V zákonné lhůtě byly zahájeny kroky k ukončení veškerých činností, jak to vyžaduje zákon," napsal Deníku N ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Dodal, že většina angažmá Továrkové v soukromých firmách je už řádně ukončena, pouze se to zatím neprojevilo v internetové verzi obchodního rejstříku. Podle právníků oslovených Deníkem N ale nejsou pro zákon o střetu zájmů rozhodující kroky, které veřejný funkcionář k zániku své funkce podniká, ale samotný zánik funkce.

Deník N ve středu upozornil, že Továrková může být ve střetu zájmů, protože figuruje ve statutárních orgánech deseti společností, přičemž ve dvou z nich má i majetkovou účast. Továrková se stala členkou Rady ČTÚ loni v listopadu, čímž se na ni začal vztahovat zákon o střetu zájmů. Podle něj by vzhledem ke své funkci neměla podnikat, sedět v představenstvu nebo dozorčích radách firem nebo být někde zaměstnaná.

Do čela ČTÚ jmenovala vláda Továrkovou v pondělí poté, co odvolala dosavadního předsedu úřadu Jaromíra Nováka. Ten krátce předtím sám oznámil rezignaci kvůli snaze ministerstva průmyslu a obchodu změnit podmínky aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G.

Stát má prostřednictvím ČTÚ dražit frekvence v pásmech 700 a 3500 MHz. Pásmo 700 MHz se uvolní přechodem pozemního TV vysílání na nový standard DVB-T2. Aukce má zároveň na český trh přivést dalšího operátora a zvýšit konkurenci.