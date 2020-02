Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze nebyl zdaleka jediným sochařským dílem, které na počátku první republiky padlo k zemi. Strhávaly se i další sochy světců spojované s tehdy nenáviděnou Habsburskou monarchií. Některé sochy byly po roce 1989 obnoveny. Žádná ale nevyvolala takové nesváry jako ta staroměstská.

Téměř čtvrt století všechny morové a jiné světecké sloupy, někdy tvořené jen pilířem a jednou sochou, mapují pracovníci Národního památkové ústavu. Jeden z hlavních členů týmu, historik umění Viktor Kovařík, jejich celkový počet v Česku odhaduje na 1700.

Viktor Kovařík (43) Vystudoval kulturní historii na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Coby historik umění a památkář působí od roku 2004 v Národním památkovém ústavu , nejprve na generálním ředitelství v Praze, od roku 2013 v Plzni. Zaměřuje se na barokní sochařství a řezbářství 17. a 18. století v Čechách, odborný dozor restaurování sochařských památek v Plzeňském kraji a s kolegy pracuje na dokončení soupisu mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů v Čechách. Tento projekt zahájil v roce 1996 památkář a historik umění NPÚ Vratislav Nejedlý se svým kolegou Milošem Suchomelem.

Kovařík nyní pracuje také na novém projektu věnovaném podrobné dokumentaci a soupisu barokních sochařských exteriérových děl.

Staroměstský mariánský sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol Habsburské monarchie. Bylo v té době ničení těchto sloupů časté? Zasáhlo i jiná města?

Ano, ničení památek tohoto druhu bylo bohužel průvodním jevem vzniku nové republiky a let bezprostředně následujících. Tehdejší zástupci památkové péče kromě upozorňování na tyto vandalské činy věnovali poměrně značnou energii a snahu vandalství odvrátit. Poukazovali na to, že jde primárně o umělecká díla a svědky minulosti, ne vždy se to však dařilo.

I my s kolegy se snažíme v našich publikacích těmto ztrátám památkového fondu věnovat. Jako obdobné a poměrně dobře dokumentované příklady ničení mohu jmenovat především město Slaný, kde došlo v roce 1920 ke stržení dvoustranného sloupu se sochami Panny Marie a Nejsvětější Trojice z roku 1681. Dále město Dobrovice na Mladoboleslavsku a zničení zdejšího sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1695. K tomu došlo ve stejný rok a bylo spojeno s tragickou událostí. Při jeho živelné devastaci zahynul jeden dospělý a jeden chlapec, k tomu bylo několik zraněných.

Další sloup se sochou sv. Jana byl stržen v roce 1919 v Kladně. A s tímto výčtem bych mohl pokračovat dál.

Kolik světeckých sloupů tehdy padlo?

Pokud bychom do toho zahrnuli i související devastaci či ničení dalších soch světců, především sv. Jana Nepomuckého či jiných drobných památek, jako Božích muk, křížů a podobně, bude to v řádu několika stovek.

Po první republice následoval protektorát a pak doba komunismu. Jak se v těchto dobách se sloupy zacházelo? Pokračovalo jejich ničení?

Doba po roce 1948 těmto památkám rozhodně nepřála a vztah k nim nebyl dobrý. Řada těchto památek bohužel dlouhodobě chátrala, byla vandalsky ničena i cílevědomě likvidována.

Jako memento může působit například Ústecký kraj, kde vlivem různých okolností, jako bylo budování rozsáhlých energetických děl či výměna obyvatelstva, zmizelo kolem 20 procent sledovaných památek. Časté byly též jejich přesuny do jiných lokalit, ke kterým docházelo z mnoha důvodů - od těžby uhlí, staveb vodních děl či rozšiřování komunikací. Nebylo nijak výjimečné, že se tyto památky stěhovaly vícekrát a ztratily tak vazbu na původní místa.

Na pražské Staroměstské náměstí se možná vrátí mariánský sloup v podobě repliky. Jeho obnova je velmi rozporuplné téma, které dlouhodobě budí emoce.

Jak se na něj díváte vy jako historik umění?

Dění kolem mariánského sloupu má podle mého názoru daleko od nějaké odborné debaty. Nedělám si iluze, že všichni pražští zastupitelé rozhodující o této věci jsou znalí kontextu i dějin této významné památky, i proto je různá a poměrně rychlá změna stanovisek ať pro tu či onu stranu poněkud úsměvná a pro širší veřejnost matoucí.

Obnova mariánského sloupu ale budí emoce a často protichůdné názory i mezi odbornou obcí a nezdá se zatím, že by mezi oběma proudy nastával nějaký konsensus.

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze na přelomu 19. a 20. století. Foto: Jindřich Eckert

A vy osobně, byl byste pro obnovení tohoto mariánského sloupu?

Po zvážení všech okolností a faktů a s přihlédnutím k nevyjasněným koncepčním a odborným problémům jsem pro obnovu sloupu. Musí ale být splněny nutné podmínky. Celá věc je velmi komplikovaná. U tak výrazné a problematické obnovy by měla být dodržena jak důkladná příprava podkladů, archivních i obrazových, tak dokumentace a zaměření dochovaných prvků. Také musí být ujasněna koncepce, zhotoven pečlivý projekt, včetně toho variantního, a následně vybrán odpovídající materiál a další konkrétní postupy. Samozřejmostí by měla být od počátku úzká spolupráce s odborníky, tedy mimo jiné s Národním památkovým ústavem, a to například formou ustavení širší odborné komise. Nejsem si jistý, zdali toto vše proběhlo, respektive probíhá.

Pokud mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze opět bude, nebude to první taková obnova. Můžete zmínit některé podobné návraty těchto děl?

Samozřejmě, pražský mariánský sloup by nebyl první obnovenou památkou tohoto druhu.

K obnově sloupů se sochami Panny Marie či jiných světců dochází poměrně často, mohu připomenout chronologicky například sloup se sochou Panny Marie Immaculaty v Turnově, k jehož obnově došlo v roce 1998, další mariánský sloup ve Vysokém nad Jizerou z roku 2000, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého v Kladně byl obnoven v roce 2003 a sloup se sochou sv. Bernarda v Řisutech na Lounsku v roce 2008. A další následovaly.

Aktuálně se například chystá návrat mariánského pilíře v Tachově.

Každý případ je ale specifický a není možné je paušalizovat.

Objevily se i při obnovování těchto zmíněných sloupů takové rozpory?

Myslím, že nikoliv. Takový rozpor dosud nenastal, ale to je dáno přirozeně i tím, že výše jmenované sloupy a pilíře stojí mimo Prahu a tedy mimo širší zájem veřejnosti a navíc nebyly nikdy takovým symbolem s různým stupněm nánosů dalších významů. Nestaly se ani předmětem často vášnivých diskusí. Řekl bych, že většina veřejnosti, a to dokonce ani odborněji zaměřené, možná netuší, kolik takových památek bylo po roce 1989 obnoveno.

Jako příklad velmi čerstvý mohu jmenovat snahu města Tachov o návrat mariánského pilíře na náměstí. Tento pilíř pocházející z roku 1732 byl odstraněn až v 70. letech 20. století. Některé jeho části a sochařská výzdoba jsou zachovány a uvažuje se o jejich případném zapojení do celku památky. Nezaznamenal jsem dosud v této souvislosti nějaký odpor veřejnosti či odborných složek proti jeho návratu na frekventované náměstí.

Byl mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze něčím specifický, ať již provedením nebo tím, co zobrazoval? Má v Česku obdoby?

Pražský mariánský sloup je výjimečný v několika ohledech. Šlo o nejvýznamnější památku tohoto druhu v Čechách, která snesla srovnání dokonce i na teritoriu střední Evropy. Vznikl jako třetí v pořadí po Mnichovu a Vídni a to již v roce 1650. Iniciátorem jeho postavení byl tehdejší císař Ferdinand III., který jej nechal postavit jako připomínku a poděkování za záchranu Prahy před švédským vojskem. Autorstvím sochařské výzdoby byl tehdy pověřen nejvýznamnější pražský sochař Jan Jiří Bendl.

Jaká byla jeho výzdoba?

I ta byla zajímavá. Kromě figury Panny Marie Immaculaty na vrcholu sloupu byla v podstavci ještě umístěna kopie starobylého mariánského obrazu, která upomínala na zneuctění Staroboleslavského paládia v roce 1631 při vpádu saských vojsk do Prahy. Dle vzoru obdobného sloupu ve Vídni byly pak na čtyřech podstavcích při spodní části osazeny skupiny andělů porážejících ďábelská stvoření – lva, draka, hada a baziliška. V tehdejším pojetí symbolizovali válku, mor, hladomor i herezi. Na pražský sloup se přirozeně posléze v Čechách odkazovaly další vzniklé památky, můžeme jmenovat například sloup se sochou Panny Marie v Lounech z roku 1673.

Existují nebo existovaly v Česku větší a honosnější mariánské sloupy než ten staroměstský?

Určitě, jak svými rozměry, tak i bohatší sochařskou výzdobou. Namátkou i v Praze se setkáme s bohatě vybavenými sloupy či pilíři. Například s pilířem se sochou Panny Marie Immaculaty na Hradčanském náměstí a s pilířem s Nejsvětější Trojicí na Malostranském náměstí.

Ve středních Čechách lze připomenout pilíř s Madonou Immaculatou v Kladně, pilíř s Pannou Marií ve Velvarech a obláčkový pilíř s Pannou Marií v Kutné Hoře. Dále od Prahy bych třeba připomněl monumentální a nedávno zdařile restaurovaný mariánský pilíř ve východočeské Poličce.

A v letošním roce se plánuje mimo jiné restaurování mariánského sloupu v Plzni.

Od roku 1996 existuje v Národním památkovém ústavu skupina historiků a památkářů, která se věnuje mapování světeckých sloupů v Česku a vy jste jejím členem.

V jaké fázi se tento projekt nachází? Máte už nyní jasnou představu o tom, kolik je v Česku mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů, nebo k tomu konečnému počtu dojdete až potom, co zmapujete Prahu?

Aktuálně jsme v závěrečné fázi, z čehož má jeden ze zakladatelů projektu, Vratislav Nejedlý, emeritní zaměstnanec Národního památkového ústavu a jeden z největších odborníků na restaurování sochařských děl, velkou radost.

Za těch 24 let jsme v širším autorském kolektivu složeném z historiků umění, památkářů, archivářů, technologů, restaurátorů, fotografů a dalších profesí zpracovali celé Česko postupně dle jednotlivých krajů. Prahu jsme si nechali na závěr. Hotovou ji budeme mít příští rok. Na základě naší práce mohu odhadnout počet těchto památek v celé zemi na přibližně 1700 a to včetně Prahy.

Kolik z těch světeckých sloupů je zasvěceno Panně Marii?

Zasvěcení Panně Marii v různých ikonografických podobách je přirozeně velmi četné. Úcta k ní byla hluboce zažita a lidé se k ní velmi často uchylovali s modlitbami a prosbami. Není tedy divu, že se u těchto památek lze nejčastěji setkat právě s ní. Velmi oblíbená byla například ale i úcta k Nejsvětější Trojici.

Četné jsou i sloupy či pilíře se zpodobením různých světců, nejčastěji se sv. Janem Nepomuckým, českým zemským patronem sv. Václavem, s patrony proti různým živelným pohromám jako sv. Floriánem, Vavřincem a dalšími, třeba sv. Barborou, Annou.

O světeckých sloupech se často hovoří jako o morových. Má to své opodstatnění?

Ano, má, tyto památky byly velmi často vztyčovány na paměť morových ran, ke kterým v Čechách docházelo především ve dvou vlnách, kolem roku 1680 a 1713. Od moru zachráněná města, vrchnost či soukromé osoby proto nechávaly zhotovit tato díla jako připomínku přestálých utrpení či naopak zázračných zachránění od morové nákazy. Na těchto dílech se proto setkáváme se světci a patrony proti morové nákaze: se sv. Šebestiánem, sv. Rochem, sv. Rozálií či s patronkou takzvané dobré smrti, sv. Barborou.

Ve svých pracích uvádíte, že nejvíc světeckých sloupů stálo v Ústeckém kraji, konkrétně 301. Proč právě tam?

Ústecký kraj je skutečně počtem těchto památek oproti ostatním krajům výjimečný, dokonce i kvalita zdejších sochařských děl je vysoká. Řekl bych, že obyvatelé tohoto území byli v minulosti vzhledem k tehdejším příznivým přírodním poměrům relativně dobře situováni a současně zbožní, což vytvořilo příhodné podmínky pro vznik výtvarně velmi zdařilých děl. Vliv mohla mít také blízkost k oblastem za hranicemi, kde nebyla dominantní katolická víra.

Je škoda, že poválečný vývoj v této oblasti s památkovým fondem silně zamával a že se řada děl nedochovala do současnosti, nebo dochovala, ale ne na svých původních místech.