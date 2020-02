Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. ČTK to v úterý sdělil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Stíhání bylo podle Cimbaly zastaveno ze stejného důvodu jako v hlavní části kauzy, tedy proto, že skutek není trestným činem. Část týkající se premiérova syna byla z hlavní části případu vyloučena loni na jaře.

Šaroch loni v srpnu zastavil stíhání všech obviněných včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho rodiny. Nejvyšší stání zástupce Pavel Zeman ale loni v prosinci rozhodl, že stíhání premiéra a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové bude pokračovat. Zároveň však potvrdil zastavení stíhání Babišových rodinných příslušníků.

Definitivní zastavení stíhání se týkalo Babišovy manželky Moniky, dcery Adriany Bobekové, švagra Martina Herodese a bývalého člena představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo Josefa Nenadála. Podle Nejvyššího státního zástupce se u nich nepodařilo prokázat subjektivní stránku trestné činnosti, tedy zavinění. Cimbala uvedl, že Šaroch ve svém nynějším usnesení reflektuje závěry obsažené v Zemanově rozhodnutí.

Podstatou případu je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů. Babiš dlouhodobě obvinění odmítá.