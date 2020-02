Policisté se zabývají videem, na kterém tři ženy převádějí 13 dětí přes železniční přejezd v pražských Řeporyjích ve chvíli, kdy jsou spuštěné závory a svítí výstražná signalizace. Policie to ve čtvrtek uvedla na Twitteru.

"Věc je prověřována pro podezření z trestného činu obecné ohrožení," uvedli policisté. Na středeční incident upozornil starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Z videa vyplývá, že ženy poté, co projel vlak, převedly děti přes koleje, i když byly závory stále spuštěné.

Podle Novotného se nejednalo o žáky místní školy. Video zachycující incident bylo pořízeno v rámci jeho pořadu Extrémní starosta pro internetovou televizi Mall.TV.

Novotný je dlouhodobým kritikem přebíhání kolejí na přejezdu v Řeporyjích, zároveň ale připustil, že v tomto konkrétním případě nešlo o život. "Ty vlaky se tam setkávají. Dokud oba neodjedou ze zastávky, tak závory zůstávají dole," vysvětlil. "Já se tady rozčiluju kvůli dospělým, kteří tady překračují ten přejezd. My je tady vychováváme a ty děti na to koukají," dodal. Časová prodleva mezi tím, co skupina opustila koleje a odjezdem vlaku ze stanice, byla tři minuty.

Podle mluvčího Správy železnic Marka Illiáše však situace nebezpečná byla. Na trase mezi Smíchovem a Nučicemi je podle něj totiž vypravována taky nákladní doprava a mimořádné vlaky. "Přejezd byl ve výstraze a takovéto chování je naprosto neomluvitelné a o to více zarážející, že se ho dopustily učitelky, které by měly jít dětem vzorem a které jsou za jejich bezpečí zodpovědné," uvedl pro server Aktuálně.cz.