Britský premiér Boris Johnson se do povědomí Britů zapsal jako velký klaun a hulvát. Navzdory tomu dotáhl na konci loňského roku svou Konzervativní stranu k drtivému vítězství a nyní sebevědomě vyvádí Velkou Británii z Evropské unie. Starosta Řeporyjí Pavel Novotný jezdil v rámci propagace výstavby pomníku vlasovcům na ruskou ambasádu v multikáře a na sjezdu ODS nečekaně kandidoval na 1. místopředsedu strany. Je šaškovství a buranství novým politickým potenciálem, díky kterému se dají vytěžit významné politické body? Starosta Řeporyjí odpoví, zda se bude snažit dostat do čela ODS, či dokonce do čela vlády. Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk rozebere, proč je přitáhnutí pozornosti důležité pro prosazení politických zájmů a zda na úspěch ve volbách stačí samo o sobě.

