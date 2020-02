Policie prověřuje systém ovlivňování tendrů v brněnských městských firmách, ke kterému mělo docházet v době, kdy městu vládlo hnutí ANO. Jedním z podezřelých je i Jiří Faltýnek, syn šéfa poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Podle pátrání HN a Aktuálně.cz právě Faltýnek starší přivedl do brněnské buňky ANO část vyšetřované skupiny. Některé z těchto lidí už policie stíhá kvůli zakázkám pro Brno-střed.

K zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na radnici Brno-střed došlo loni v březnu. Ve vazbě tehdy skončilo pět lidí. Mezi nimi byl i politik hnutí ANO Jiří Švachula. Policie ho obvinila z manipulace stamilionových zakázek v městské části Brno-střed. Někdejší místostarosta ve vazbě sedí dodnes. Podle zjištění redakce se ovšem policie pokouší rozplést mnohem širší systém korupce, který mezi roky 2014 a 2018 fungoval v brněnských veřejných firmách.

V podezření je právě i Faltýnek mladší, který za hnutí ANO seděl ve vedení městské firmy Teplárny Brno. "Do zločinecké organizované skupiny lze zařadit i Jiřího Faltýnka, který z titulu své pozice u Tepláren Brno přímo ovlivňuje veřejné zakázky zadávané tímto subjektem spřízněným firmám," stojí ve spisu, jehož obsah deník Aktuálně.cz zná.

Policie Faltýnka mladšího podezřívá z toho, že ze zakázek vypsaných městskou firmou dostával provize.

Ústřední postavou celé kauzy je již zmiňovaný Jiří Švachula, který měl plnit roli spojky. Podle policie domlouval schůzky mezi lidmi z antimonopolního úřadu a Jaroslavem Faltýnkem, který je spolu s šéfem ÚOHS Petrem Rafajem podezřelý z pokusu zmanipulovat tendr na mýto.

Faltýnek starší se od něho ovšem distancuje. "Se Švachulou nemám žádný vztah," tvrdí. To však vyvrací jeho syn. Oba muži jsou podle něj kamarádi přes deset let a i on Švachulu považuje za kamaráda. Právě Jaroslav Faltýnek měl navíc podle bývalých členů brněnského vedení ANO stát za přijetím Švachuly do hnutí, přičemž při tom obešel obvyklý systém přijímání nových členů.

To Jaroslav Faltýnek popírá. "Nikoho jsem do vedení neprotlačil. Jediný, koho jsem aktivně oslovil a získal pro hnutí v Brně, byl Petr Vokřál," uvedl. Jeho syn bývalé členy ANO označil za nedůvěryhodné. Nestandardní přijímání členů popírá i olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk.

Bývalý brněnský primátor Petr Vokřál odmítá, že by o korupci cokoliv věděl. "O teplárnách jsem slyšel, ale v principu ne ve spojení se Švachulou. Jiří Faltýnek byl v orgánech společnosti, ale stejně jako Petra Rusňáková. Více to neumím komentovat," prohlásil.

Korupční systém policisté odhalili v podstatě náhodou díky sledování majitele bezpečnostní agentury Samana El-Talabaniho. Během akce Krov, při které k tomuto odhalení došlo, se snažili dopadnout původce úniku informací z tajných policejních spisů elitních útvarů. Při odposlechu Talabaniho, který je nyní v korupční kauze klíčovým spolupracujícím obviněným, zachytili jeho rozhovor s Jiřím Švachulou.

Talabani je podle spisu při rozhovoru rozhořčen, protože se ho Švachula snaží ze systému manipulace zakázek dostat pryč. "Dívej, proč mám já poslouchat rok tvoje lži a nějakýho mladýho 'efka'. Mám jít k němu já?" "Efko" je podle policie právě Faltýnek.

V další části odposlechu Talabani Švachulovi vyčítá, že se spojil přímo s dalším z podezřelých s podnikatelem Trunečkou a ten ho začal obcházet. "Žes okradl Faltýnky a žes jim dal třicet procent místo těch padesáti, jak jste se domluvili. Tak toto vykládá Trunečka o tobě, aby se ochránil," říká Talabani.

Dále si pak mimo jiné stěžuje, že ho Faltýnci "utli", což podle vyšetřovatelů znamená, že jej odstavili od nějaké veřejné zakázky. Podle policistů z toho vyplývá přímý vliv Faltýnků na rozhodování o veřejných zakázkách.

Talabani je nyní spolupracujícím obviněným. Pod tíhou důkazů začal vypovídat. Policisté však musí jeho tvrzení ještě dokázat. Výsledkem je zatím 13 obviněných za manipulace tendrů zadaných radnicí Brna-střed.

Sám Faltýnek junior vlastní podezření v celé korupční kauze označuje za "nesmysl". "Nikdy obvinený nebudu, protože jsem nikdy nic podobného neudělal. V teplárnách jsem navíc spolu s ostatními hlasoval pro návrh, který zvyšoval počet oslovovaných firem u tendrů. Proč bych si to takto ztěžoval - kdybych byl členem 'gangu'?" prohlásil. Proti tomu, že by v kauze nějak figuroval, se ohrazuje i jeho otec Jaroslav Faltýnek. Popírá, že by o korupci v Brně věděl, nebo ji nějak organizoval. Vyjádření Jiřího Švachuly ke kauze získat nelze. Je stále ve vazbě a jeho advokátka Světlana Žabenská s redakcí nekomunikuje.