Kvůli vichřici zůstává v Česku bez elektřiny zhruba 20 000 odběrných míst. Kalamitní stav vyhlášený distribuční firmou E.ON trvá už jen v Jihočeském kraji, ČEZ kalamitní stav v části pěti dalších krajů odvolal k 15:00. Vyplývá to z vyjádření mluvčí ČEZ Soni Holingerové a mluvčí firmy E.ON Boženy Herodesové. Obě firmy očekávají, že většinu míst připojí do sítě do úterního večera.

V pondělí byly dodávky přerušeny i pro víc než 300 000 míst, v úterý dopoledne bylo bez proudu přes 40.000 domácností. Kalamitní stav ještě v úterý odpoledne platil v některých okresech Plzeňského, Libereckého, Středočeského a Královéhradeckého kraje a na Havlíčkobrodsku na Vysočině. "K 15:00 ČEZ Distribuce odvolává kalamitní stav ve všech zbývajících krajích a okresech," uvedla Holingerová.

Ve stejnou dobu ČEZ evidoval osm desítek poruch na vedení vysokého napětí a 12.900 odběrných míst bez dodávek. Ještě k 10:00 mluvčí uváděla 129 poruch a přes 23.000 domácností bez elektřiny. Podle Holingerové energetici pondělní poruchy odstranili, nové jsou z úterý a vznikají pravděpodobně tím, že na vedení padají stromy a větve nalomené pondělním větrem.

"Předpokládáme, že většinu odběrných míst připojíme zpět k distribuční soustavě během dnešního odpoledne či večera," uvedla mluvčí. Očekává nicméně, že v úterý večer a ve středu se ještě objeví nové poruchy třeba v chatových osadách nebo u jednotlivých domů. "Škody v současné době sčítáme, předběžný odhad škod na distribučním zařízení je 25 milionů korun," doplnila.

Související Dnes Vichřice v Česku komplikovala dopravu i dodávky energie Dnes Popadané stromy na řadě míst po celém Česku uzavřely silnice a železniční tratě, vítr ovlivnil i leteckou dopravu. Energetici vyhlásili v...

E.ON dopoledne odvolal kalamitní stav v Jihomoravském kraji a v poledne ve své distribuční části Kraje Vysočina. "Vyhlášený kalamitní stav Jihočeského kraje zůstává v platnosti," uvedla Herodesová kolem 14:00. Firma během úterý snížila počet domácností bez elektřiny z 19 000 zatím na 7000.

Na jižní Moravě měl E.ON bez dodávek 1400 míst na Blanensku a v oblasti Brno-venkov. Na Vysočině to bylo 380 míst na Jihlavsku, Třebíčsku a Žďársku, 600 domácností bez elektřiny firma eviduje ve Zlínském kraji. Na jihu Čech má E.ON podle mluvčí bez proudu 4400 míst a řadu poruch k odstranění. "V několika případech se jedná o těžce přístupný terén," doplnila Herodesová. Většina poruch by podle ní měla být odstraněna do večera.

Silný vítr zasáhl Česko v noci na pondělí a další vlna udeřila v pondělí odpoledne. Poryvy na řadě míst způsobily výpadky proudu a komplikovaly dopravu. Podle meteorologů v úterý večer a v noci na středu vítr sice zeslábne, ve středu ale opět zesílí a v nárazech bude mít rychlost až 70 kilometrů v hodině, na horách i více.