Sněmovna v prvním kole nezvolila ombudsmanem žádného z kandidátů. Do druhého kola postoupili Stanislav Křeček a Vít Alexander Schorm.

Křeček získal 66 hlasů, pro Schorma hlasovalo 47 poslanců, Jana Matyse volilo 20 poslanců. Ke zvolení v prvním kole bylo třeba 90 hlasů vzhledem k tomu, že volby se zúčastnilo 179 poslanců. Druhé kolo se uskuteční už vpodvečer.

Do druhého kola volby ombudsmana postupují kandidáti Stanislav Křeček a Vít Alexander Schorm - podle informaci @Aktualnecz a @Hospodarky ze zákulisí parlamentu . Oficiální výsledky budou oznámeny ve 14.45 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 12, 2020

Matys měl podle vyjádření představitelů senátorských frakcí získat hlasy z ODS, Schormovi vyjádřili předem podporu zástupci Pirátů či TOP 09. Ve druhém kole by mohl získat hlasy i z dalších opozičních frakcí. Poslanci nejpočetnějšího klubu ANO se podle jejich předsedy Jaroslava Faltýnka mohli rozhodnout podle vlastního uvážení.

V rozpravě předcházející hlasování poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna nařkl ředitele Člověka v tísni Šimona Pánka, že rozeslal některým předsedům stran esemesku, ve které vyhrožoval, že prý budou mít problémy, pokud zvolí Křečka. Někteří poslanci poté vyvraceli informace o tom, že by takovou zprávu obdrželi. "Proč tady lžete?" ptal se předseda KDU-ČSL Marian Jurečka Foldyny.

Nového ombudsmana za dosluhující Annu Šabatovou poslanci vybírali ze tří kandidátů. O místo se v tajné volbě utkali někdejší poslanec ČSSD a zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček, vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva Vít Alexander Schorm a advokát Jan Matys.



Veřejného ochránce práv volí sněmovna na šest let. Vybírá z kandidátů, které nominují Senát a prezident. Současné ombudsmance Anně Šabatové končí mandát 18. února.

Šabatová by mohla kandidovat znovu, mnohokrát ale prohlásila, že ve svých osmašedesáti letech se do dalšího šestiletého mandátu pouštět nechce. Ke kandidatuře Víta Alexandera Schorma a Jana Matyse se vyjadřovat nechtěla. Třetího uchazeče, svého dlouholetého zástupce Stanislava Křečka, s nímž měla v minulosti řadu sporů, by ale na této židli viděla nerada. V rozhovoru pro HN řekla, že kandidát není vnitřně připraven zastávat se každého bez rozdílu. Křeček v minulosti relativizoval práva menšin, jako jsou příslušníci LGBT komunity či Romové.

Stanislava Křečka nominoval prezident Miloš Zeman, podle kterého má Křeček předpoklady ujmout se vedení úřadu, protože se tématu věnoval i jako předseda Sdružení nájemníků ČR.

Původně Zeman navrhl poslankyni ANO a vládní zmocněnkyni pro lidská práva Helenu Válkovou. Návrh ale stáhl, poté co vyšlo najevo, že Válková za bývalého režimu spolupracovala na jednom z odborných článků s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Urválek se podílel na politických procesech s Miladou Horákovou nebo Rudolfem Slánským.

Někdejší poslanec ČSSD a předseda Sdružení nájemníků ČR Stanislav Křeček by například pro poslance z hnutí Starostové a nezávislí byl pro funkci stejnou katastrofou jako Válková.

V 80. letech vydal dvě útlé knihy, ve kterých oslavuje tehdejší komunisty řízené volby, na několika místech vyzdvihuje myšlenky Vladimira Iljiče Lenina.

Křeček se hájí tím, že od té doby uplynulo již třicet let, že jde o učební texty a už v době jejich vzniku "stejně všichni věděli, že obsahují nesmysly". Navíc prý publikaci nepsal, ale kopíroval pasáže z jiných textů.

Matyse a Schorma do volby navrhl Senát.

Schorm byl poradcem prvního veřejného ochránce práv Otakara Motejla, poté působil jako vedoucí kanceláře místopředsedy Pavla Rychetského. Mnoho let je vládním zmocněncem u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Matyse, právníka se čtyřicetiletou advokátní praxí, který zastupoval své klienty v oblastech rodinného, občanského, majetkového nebo obchodního práva, jmenoval senátor z ODS Tomáš Jirsa. Pro veřejnost je ale poměrně neznámým kandidátem. O kandidaturu se Matys neúspěšně ucházel už v roce 2010.

Opozice již dopředu avizovala, že volba Stanislava Křečka do funkce ombudsmana pro ni nepřichází v úvahu. Například lidovci nebo TOP 09 oznámili, že podpoří Víta Alexandera Schorma, ODS bude hlasovat pro Matyse. Poslanci STAN uvedli, že Křeček pro ně nepřichází v úvahu a že se rozhodnou mezi dvěma dalšími kandidáty.

Poslanci za ANO měli volné hlasování. Při cvičném hlasování získal podle Deníku N nejvíc hlasů Křeček a předseda klubu Jaroslav Faltýnek ho poslancům hnutí doporučil podpořit. Za zvolení Křečka se na klubu přimlouval i předseda sněmovny Radek Vondráček, uvedl server s odvoláním na poslance ANO.



Volit Křečka doporučilo svým poslancům vedení sociální demokracie, uvedl v úterý v České televizi poslanec ČSSD Jan Birke.

Poslanci hnutí Trikolóra přerušili hlasování o veřejném ochránci práv, chtěli hlasování zdržet do doby, než se z vlády vrátí jejich zákon, který instituci ombudsmana ruší. To sněmovna neschválila. Poslanci z Trikolóry v tomto případě uvedli, že podpoří Stanislava Křečka. Podle předsedy Trikolóry Václava Klause mladšího se na Křečka pořádá štvanice. Křečka se rozhodli volit i poslanci z SPD.

Místopředseda KSČM Stanislav Grospič potvrdil, že komunisté mají volné hlasování.

Spolek Milion chvilek na svém webu oznámil, že pokud bude veřejným ochráncem práv zvolen Stanislav Křeček, uspořádá demonstraci. "Vážně se má stát veřejným ochráncem práv člověk, který během normalizace vynášel do nebes socialistickou revoluci a socialistické volby? Vážně chceme ombudsmanem udělat člověka, který svými výroky utvrzoval režim v době, kdy současná ombudsmanka Anna Šabatová seděla ve vězení za šíření letáků informujících o tom, že ke komunistickým volbám lidé povinně chodit nemusí?" uvedli v prohlášení aktivisté.