Český rozhlas spustí v první polovině roku novou sportovní stanici s pracovním názvem Radiožurnál Sport. Vysílat bude v digitálním standardu DAB+. Roční náklady na její provoz se podle prvních propočtů budou pohybovat kolem 11 až 13 milionů korun. V rozhovoru s ČTK to řekl generální ředitel René Zavoral.

"Půjde o plnohodnotnou stanici. Její spuštění plánujeme před letní olympiádou v Japonsku. Vysílání budou zajišťovat stávající redaktoři naší silné sportovní redakce," uvedl Zavoral. Zprávy a sportovní přenosy bude doprovázet převážně rocková hudba. Do budoucna rozhlas uvažuje například o vytvoření stanice pro posluchače vyššího věku nebo zábavní stanici využívající pořady z archivu ČRo.

ČRo chce využít toho, že pokrytí digitálním vysíláním stoupne v prvním pololetí na jaře z loňských 80 procent na 95 procent populace. Vylepšení signálu se dočkají posluchači zejména v okolí Jeseníků, v Pardubickém kraji, na Vysočině, v jižní části středních Čech, v Sušici a okolí a na Liberecku.

"V letošním roce se chceme zaměřit více na osvětu ohledně digitálního vysílání a také podporu digitálních přijímačů. Jednáme například s automobilkami nebo s obchodními řetězci," uvedl. Právě využití rozhlasových digitálních přijímačů v autech je podle Zavorala klíčové. Pomoci by mohla nové legislativa EU, která digitální rádia zavádí do nových aut. Například nová Škoda Octavia je DAB přijímačem vybavená již v základní výbavě.

Rozhlas letos plánuje spuštění osvětové kampaně o používání vysílání DAB+ a nabídky digitálních přijímačů. Následovat by měla druhá vlna, která bude propagovat novou sportovní digitální stanici, ale i stávající stanice, jako jsou Wave a Junior.

ČRo bude letos také dál rozvíjet webový portál Můj rozhlas, který nabízí kompletní audiotéku rozhlasu. Letos by se měl rozšířit například o vyhledávání. Modernizován bude i zpravodajský web iRozhlas a rozšířit by se měla nabídka podcastů.

Český rozhlas provozuje 23 stanic, z toho devět celoplošných, kam patří například Radiožurnál, Dvojka, Vltava, D-dur či Rádio Wave. Regionální stanice vysílají ve všech krajích České republiky. Zpravodajský Radiožurnál je s 927 tisíc posluchači denně druhým nejposlouchanějším rádiem na trhu po soukromém Impulsu.

Za loňský rok rozhlas vykáže zisk kolem deseti milionů

Český rozhlas loni hospodařil se ziskem okolo deseti milionů korun při celkových výnosech přibližně 2,3 miliardy korun. Předloni vykázal zisk 39 milionů korun. Letos vyrovnaný rozpočet počítá s výnosy a náklady navýšenými o zhruba 21 milionů korun. Uvedl to generální ředitel René Zavoral.

Zatímco výběr koncesionářských poplatků byl na konstantní úrovni kolem dvou miliard korun, veřejnoprávní firma navýšila výnosy z finanční činnosti. Letos chce v tomto trendu pokračovat.

Po roce 2021 ČRo čeká výpadek financí související se zrušením současné výjimky pro odpočet z placení DPH. I kvůli tomu chce šéf ČRo iniciovat jednání ve sněmovně o možném navýšení koncesionářského poplatku ze 45 korun o pět korun a pro další období zajistit jeho navázání na inflaci. Na jaře chce ČRo udělat průzkum, zda by posluchači takové zvýšení akceptovali.

"Podle našich dosavadních informací by se posluchači mírnému zvýšení nebránili, pokud by jim zajistilo zachování rozsahu poskytovaných služeb. Důležitá je pro ně také naše nezávislost v oblasti zpravodajství," uvedl Zavoral.

Společnost na začátku letošního roku zvýšila mzdy zaměstnanců o tři procenta, minimálně však o 1500 korun. Více dostali přidáno neprogramoví pracovníci, jako jsou technici nebo ekonomický úsek, kterým loni platy tolik nerostly. Za loňský rok se v ČRo zvýšila průměrná měsíční mzda o 1930 korun na 41 324 korun. Letos by se průměrná mzda měla dostat přes 42 tisíc korun. Růst platů částečně umožnilo předloňské snížení počtu pracovních míst zhruba o desetinu na stávajících zhruba 1400 lidí. Letos se podle Zavorala žádné razantní propouštění nechystá.

Celkové letošní investice se budou pohybovat kolem 175 milionů korun. Zahrnují přechod na nový vysílací systém Dalet Galaxy a nový redakční systém Open Media. Bude pokračovat rekonstrukce vysílacího studia v Brně, kde ale ČRo vypověděl dodavatele a musel vypsat nové výběrové řízení. Studio by mělo být hotové do jara příštího roku. V příštím roce by mělo být dokončené i nové studio v Olomouci a ještě letos skončí rekonstrukce ostravského studia.