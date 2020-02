"Tys to změnil? Nebo tys to změnil?" ptal se premiér Česka Andrej Babiš svých asistentů uprostřed rozhovoru pro The Wall Street Journal loni v březnu. Bylo mu řečeno, že někdo změnil název jeho země, místo České republiky se má alternativně nazývat také Czechia. Novou zkrácenou verzi jména státu pro používání v zahraničí přitom v roce 2016 přijala vláda, jejíž byl Andrej Babiš členem a pro změnu hlasoval.

Jeden z asistentů Babišovi vysvětlil, že Organizace spojených národů (OSN) souhlasila s žádostí Česka o používání kratšího názvu pro Českou republiku. "To jsem nevěděl. Vůbec se mi to nelíbí," řekl Babiš. "Teď si budete plést Czechia a Chechnya (Čečensko)," vysvětlil jeden z důvodů, proč se mu nové jméno nelíbí.

To už se stalo, nicméně ne kvůli slovu Czechia, ale právě kvůli podobnosti jmen Czech Republic (Česká republika) a Chechen Republic (Čečenská republika). S ruskou autonomní republikou si Českou republiku spletl americký reportér po bombovém útoku při maratonu v Bostonu v roce 2013. Informoval o tom, že útočník byl Čech. Tehdejší český velvyslanec Petr Gandalovič pak musel vydat prohlášení, ve kterém uváděl na pravou míru rozdíl mezi Českou republikou a problematickou Čečenskou republikou. "Pro zemi, která je významnou turistickou destinací, by takové chyby mohly být opravdu problematické," píše The Wall Street Journal.

"Jsme Česká republika, jsme Češi. Nechápu, čí hloupý nápad to byl," pokračoval rozčílený Babiš. "Jsem silně proti tomu," dodal.