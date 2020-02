Česká republika zažívá neklid kolem nově zvoleného ombudsmana. Poté co většina poslanců vybrala do funkce veřejného ochránce práv prezidentského kandidáta Stanislava Křečka (81), rozhodlo se občanské sdružení Milion chvilek pro demokracii uspořádat 1. března v Praze na výraz nesouhlasu demonstraci. Podle spolku si totiž Křečka jeho volitelé – delegáti ANO, komunistů, SPD a část sociální demokracie – vybrali proto, aby "rozložil důležitou demokratickou instituci". Jak snadno ale může nový šéf obrátit směřování dvacet let existujícího úřadu?