Životní minimum se od 1. dubna zvedne o 13,2 procenta. Dosáhne 3860 korun měsíčně, existenční minimum pak 2490 korun měsíčně. Po pondělním jednání vlády o tom informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Návrh ministerstva práce a sociálních věcí podle něj reaguje na růst cen.

Minimum se zvýšilo naposledy v lednu 2012, a to o devět procent. Od té doby se ceny zvedly o 13,2 procenta, uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí v podkladech pro rozhodování vlády. Po růstu minima by mohlo přibýt 500 až 600 příjemců příspěvku na živobytí, u přídavku na dítě asi 11 tisíc a u porodného asi 2000. Letošní výdaje by se tak zvedly o 390 milionů korun, resort práce a sociálních věcí na to peníze v rozpočtu má.

Nárok na sociální byt určí nově průměrná mzda

Pravidla pro přidělování dotací a úvěrů na sociální a dostupné byty se od března změní. Nárok na bydlení od obce se u potřebných už nebude posuzovat podle životního minima, ale podle průměrné mzdy. Rozšíří se tak okruh nájemníků. Novelu vládního nařízení o programu Výstavba, kterou připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), v pondělí schválila vláda. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu. Program Výstavba se rozšíří také na přístavby, nástavby nebo rekonstrukce zchátralých budov.

"Podle stávající právní úpravy se postupem času zužuje cílová skupina, ze které vypadávají některé domácnosti, zejména jednočlenné a dvoučlenné. Tedy především senioři a matky samoživitelky," uvedlo MMR v předkládací zprávě.

Nárok na sociální byt má teď domácnost, která nemá šanci sehnat běžný byt a s příspěvkem na bydlení po odečtení normativních nákladů jí nezbývá 1,6násobek životního minima. To se od roku 2012 nezměnilo. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Po růstu mezd a důchodů řada lidí už na pomoc nedosáhne. Nově by sociální byt mohli dostat ti, jejichž příjem nepřesáhne 0,6 až 1,2násobek průměrné mzdy podle počtu členů domácnosti. Okruh příjemců se tak rozšíří.

Dostupné a sociální byty budou moci obce nově budovat i v rodinných domcích. Místnost pro domovníka či sociálního pracovníka bude v domech s více než šesti sociálními byty. Obce teď mohou zřizovat byty v budovách, které se aspoň rok na bydlení nevyužívaly. Podle novely má stačit, když nebudou objekty k bydlení v době podání žádosti o peníze. Dosud musela radnice byt za peníze z programu pronajmout do půl roku po dostavění, na to bude mít rok.

Na stavbu sociálních bytů poskytne stát obcím stoprocentní dotaci. Jde však maximálně o pětinu bytů v konkrétním domě. Na zbytek bytů si může obec vzít buď zvýhodněný úvěr z fondu bydlení, nebo komerční úvěr. Byty za státní peníze by měly potřebným sloužit minimálně 20 let.

Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů slíbila v programovém prohlášení zákon o sociálním bydlení. Krátce po svém nástupu od něj ale upustila a nahradila ho programem Výstavba. Loni v něm pro obce na dotace na sociální byty bylo 650 milionů korun a na úvěry na dostupné byty 350 milionů Kč. Obce o program ale zatím zájem příliš neměly. Od loňského června do letošního 22. ledna poslaly 24 žádostí celkem za 206,9 milionu korun. Peníze zatím žádný projekt nečerpal.

"Z vyhodnocení vzešla výrazná potřeba několika úprav, které mohou vést k odstranění některých limitujících prvků způsobujících snížený zájem obcí o dotace a úvěry určené na pořízení sociálních a dostupných bytů," uvedlo ministerstvo v podkladech k pondělí schválené novele nařízení.

Podle plánů měly být v programu od letoška ročně na dotace dvě miliardy a na úvěry miliarda. MMR ale ve zprávě pro vládu uvádí, že na rok 2020 vyčlenilo 340 milionů korun a k nim se přidá loňská nevyčerpaná suma.