Ve Šluknovském výběžku na Děčínsku, kde žije zhruba 55 tisíc lidí, ordinuje 20 zubařů, 16 z nich je v důchodovém věku. ČTK to řekla Olga Popelková z České stomatologické komory. Na jednoho zubaře připadá víc než 2700 obyvatel, pokud jeden skončí s praxí, zvedne se počet na přibližně 2900. Města nabízejí zájemcům mnoho výhod. Kupříkladu ve Varnsdorfu čeká na zubaře nové křeslo i ordinace, i po půl roce ale zůstává ordinace prázdná, uvedl starosta Roland Solloch (za ANO).

"Je připravená, je tam koupené křeslo, úplně nové," řekl starosta. Dva mladí doktoři šli podle něj do Krásné Lípy. "My jsme s nimi mluvili a nabízeli jim možnost, že by mohli být u nás (...), ale vybrali si Krásnou Lípu," dodal.

Podle starosty čtyřtisícové Krásné Lípy Jana Koláře (Sdružení 2018) má město velké štěstí. "Podařilo se nám zachytit zájem u dvou mladých zubařů. Oba jsou do 30 let," řekl Kolář. Uvedl, že do úpravy dvou nových ordinací investovalo město dva miliony a mladým stomatologům poskytlo také bydlení.

Jeden zubař je podle starosty schopen obsloužit zhruba 2000 pacientů. Do nových ordinací se mohli nejprve telefonicky přihlašovat pacienti nezávisle na místě trvalého bydliště. Později se lidé hlásili osobně a pod podmínkou, že jsou obyvateli Krásné Lípy. "Zájem byl obrovský. Vyvolávalo to až určitou paniku, dost nepříjemné situace," uvedl Kolář.

Šluknovský výběžek eviduje 22 pracujících stomatologů. Jeden z nich provozuje ortodontickou ordinaci (úsek zubního lékařství, který zahrnuje diagnostikování, prevenci a léčbu zubních a obličejových anomálií), další paradentologickou. Ze zbylých 20 je pět starších 70 let a osmi je přes 65 let. Další tři dosáhli důchodového věku.