Uplynulé tři roky strávil virolog Jiří Černý v Jižní a Severní Americe výzkumem nemocí, jako jsou horečka dengue, žlutá zimnice či virus zika. Nyní na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity zkoumá genom koronaviru. Z toho, co o něm víme, je podle něj zjevné, že stejně jako u SARS jsou i jeho zdrojem netopýři a na člověka se přenesl přes nějaké další zvíře. Pravděpodobně luskouna či cibetku. Lékařské týmy a vědci teď sledují, zda se virus při svém šíření nějakým způsobem evolučně nevyvíjí. Koronavirus je podle Černého nebezpečný zejména rychlostí, kterou se šíří, a množstvím lidí, které je schopen nakazit. V případě milionů nemocných by i s ním spojená dvouprocentní úmrtnost znamenala velký počet mrtvých. Stávající opatření k zastavení šíření koronaviru nestačí, bez nich by ale situace byla mnohem horší, říká Jiří Černý v rozhovoru pro HN.