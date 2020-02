Za účast na teroristické skupině a financování terorismu potrestal soud bývalého imáma Samera Shehadeha deseti lety vězení. Jeho bratru Omarovi uložil jedenáctiletý trest, švagrová Fátima Hudková má jít do vězení na šest let. Páteční rozsudek pražského městského soudu není pravomocný, obě strany se proti němu mohou odvolat.

Před soudem stanul jen někdejší imám, Omar Shehadeh a Hudková jsou stíháni jako uprchlí. Bývalý imám se k pomoci bratrovi a jeho ženě i k posílání peněz do Sýrie u hlavního líčení přiznal. Nepovažuje to však za trestné, protože neuznává syrskou vládu a organizaci nevnímá jako teroristickou.

Obžaloba viní Samera Shehadeha, že v listopadu 2016 pomohl svému bratrovi odjet do Sýrie a vstoupit do teroristické organizace An-Nusra, později známé jako Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta dobytí Sýrie). Podle státního zástupce zajistil cestu i Hudkové, kterou předtím po internetu s Omarem oddal. Hudková svého muže podporovala a cvičila se s ním v užívání zbraní. Sama se označovala za mudžáhida (svatého bojovníka) a teroristku. Teroristické organizaci také Samer Shehadeh podle obžaloby přes prostředníky několikrát poslal peníze.

Podle předsedkyně trestního senátu Kateřiny Radkovské byla vina trojice bezpochyby prokázána. "Soud má za nepochybné, že obžalovaní Samer Shehadeh a Omar Shehadeh dobře věděli, kam Omar směřuje a co tam bude dělat, tedy že dobrovolně vstoupí do teroristické organizace An-Nusra," řekla.

Právník Hudkové ženu hájil tím, že se do činnosti teroristické organizace nezapojila a pouze doma prala a vařila. To ale soudkyně odmítla. "Ze zpráv, která zasílala, je zřejmé, že věděla, do jaké organizace se zapojila," uvedla soudkyně. Doplnila, že Hudková sama ve zprávách psala, že se chtěla zapojit do džihádu.

Soud v pátek stejně jako v minulosti provázela přísná bezpečnostní opatření. Shehadeha přivedla do jednací síně ozbrojená a maskovaná eskorta vězeňské služby, její členové pak zůstali v místnosti po celou dobu vyhlášení rozsudku.

O Shehadeha se zajímaly tajné služby již před několika lety, když vyzval muslimy, aby se neúčastnili bohoslužby proti terorismu spolu s křesťany. V roce 2017 odjel z Česka, následně ale přišlo obvinění z účasti na teroristické skupině. Policie ho zadržela v Jordánsku. Do Česka byl převezen v listopadu 2018 a od té doby je ve vazbě.

Někdejší pražský imám studoval v Saúdské Arábii. Po návratu byl zvolen do čela Muslimské obce v Praze. Odtud později kvůli vzájemným sporům odešel. Další zástupci muslimské komunity se od něj veřejně distancovali.