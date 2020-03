Nový typ koronaviru se začal šířit na začátku prosince 2019 z čínského města Wu-chan. Po třech měsících je jím ve světě nakaženo přes téměř 88 lidí v 64 zemích včetně Česka, kde se v neděli objevily tři případy. Téměř 3000 lidí nákaze podlehly.

Jak se mají chovat ti, kdo mají podezření, že se nakazili například v zahraničí? Kdo je koronavirem nejvíce ohrožený a čím se liší od chřipky? Chrání před ním roušky či respirátory? A jak by to vypadalo, pokud by se v Česku nákaza potvrdila? Jsou na to připravené české nemocnice?

"Kdyby se virus šířil i u nás, musíme počítat s tím, že krizová oblast by byla uzavřená jako v Itálii," varuje před možnou karanténou českých měst Rastislav Maďar z ústavu epidemiologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity, který se specializuje na prevenci a kontrolu infekčních nemocí nebo cestovní a tropickou medicínu.

Na dotazy čtenářů serveru iHNed.cz bude Maďar odpovídat v pondělí 2. března od 10 do 11 hodin. Otázky můžete pokládat už nyní, objevit se mohou se zpožděním.