Češi mají v příštích letech přijít kvůli robotům až o 400 tisíc pracovních míst. Mají se jejich nástupu do firem bát, nebo jim mohou vytvořit nová, méně namáhavá a zajímavější místa? Pomůže české ekonomice, když se roboti zdaní, jak to navrhuje ČSSD? Na co by šly vybrané peníze využít? A je třeba se bát, že by se nástup robotů mohl zvrtnout jako v dramatu Karla Čapka R.U.R.? Poslechněte si, co k tomu v podcastu Hospodářských novin 360° říká generální ředitelka náborové společnosti ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová, šéf obchodu robotické firmy KUKA CEE Radek Velebil a vedoucí speciálních projektů Hospodářských novin Luboš Kreč.

Podcast si můžete také poslechnout na platformách Apple Podcasts nebo Spotify.

Jaroslava Rezlerová ve studiu podcastu 360°.

Luboš Kreč ve studiu podcastu 360°.