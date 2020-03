Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhoršila výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok na 2,4 procenta, zatímco dosud počítala s růstem o 2,9 procenta. V mimořádné zprávě kvůli dopadům koronaviru dnes OECD také uvedla, že pokud se šíření epidemie nepodaří dostat rychle pod kontrolu, může ekonomika v prvním čtvrtletí zaznamenat i pokles. To by bylo poprvé od světové finanční krize před deseti lety.

Nejhorší scénář předpokládá, že růst globální ekonomiky letos klesne na polovinu, respektive na 1,5 procenta. OECD proto vyzývá vlády, aby učinily maximum, jednaly rychle a rázně a snažily se epidemii zastavit. Podle OECD jinak hrozí, že některé země spadnou do hospodářské recese, což by se patrně týkalo i eurozóny.

📉 A sharp slowdown in world growth is expected in the first half of 2020 as supply chains & commodities are hit, tourism drops & confidence falters.



Global growth is seen falling to 2.4% for 2020, compared to 2.9% in 2019.



